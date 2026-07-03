Page Six: Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли тайную свадьбу
Свадьба певицы Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси уже состоялась в штате Теннесси, сообщает Page Six со ссылкой на источники. Молодожены расписались в кругу близких. Точное время и место бракосочетания не уточняются, однако частный самолет певицы незадолго до этого находился в Нэшвилле — столице штата. Молодожены эту информацию не подтверждали.
Несмотря на то, что официальную часть свадьбы молодожены провели тайно, в центре Нью-Йорка сейчас идет масштабная подготовка к торжеству. Полиция ранее оцепила улицы в центре Манхэттена возле арены «Мэдисон-сквер-гарден». По данным СМИ, пара проведет там закрытый прием на 100 человек в четверг, а в пятницу планируется массовое торжество с участием 1 тыс. гостей. Ожидается, что на свадьбу придут Пол Маккартни, Эмма Стоун и Селена Гомес. В качестве приглашенных исполнителей заявлены Эд Ширан, Стиви Никс и Кенни Чесни. О своей помолвке Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили в августе 2025 года.
Отношения между Тейлор Свифт и Трэвисом Келси привлекают значительное внимание и считаются важным экономическим фактором для НФЛ, поскольку посещение певицей матчей привело к росту женской аудитории лиги. Сама Свифт является одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории, её состояние в 2025 году оценивалось более чем в 1,6 млрд долларов, и Forbes называл её самой богатой женщиной-музыкантом.
Ранее в августе 2025 года пара объявила о помолвке, при этом Трэвис Келси преподнес Свифт необычное кольцо в винтажном духе с бриллиантом старинной огранки. Свифт, известная своими музыкальными достижениями, является 14-кратным лауреатом премии «Грэмми» и была названа «Человеком года» по версии журнала Time в 2023 году, что подчеркивает её значимость не только в музыкальной индустрии, но и в культурном пространстве.