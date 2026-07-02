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Центр Нью-Йорка перекроют из-за свадьбы Тейлор Свифт

3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания певицы Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. Церемония пройдет в комплексе «Мэдисон-сквер-гарден», сообщает AP со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным СМИ, улицы, прилегающие к этому зданию в центре Манхэттена, будут перекрыты. Из-за мероприятия также могут произойти изменения в работе близлежащих заведений, магазинов и общественного транспорта.

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Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Фото: John Locher / AP

Подготовка к свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке

Подготовка к свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке

Фото: Bing Guan / Reuters

Фото: Adam Gray / Reuters

Фото: Bing Guan / Reuters

Фото: Adam Gray / Reuters

Фото: Adam Gray / Reuters

Фото: Adam Gray / Reuters

Фото: Bing Guan / Reuters

Фото: Bing Guan / Reuters

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Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Фото: John Locher / AP

Подготовка к свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке

Фото: Bing Guan / Reuters

Фото: Adam Gray / Reuters

Фото: Bing Guan / Reuters

Фото: Adam Gray / Reuters

Фото: Adam Gray / Reuters

Фото: Adam Gray / Reuters

Фото: Bing Guan / Reuters

Фото: Bing Guan / Reuters

Организаторы свадьбы, как и сами жених с невестой, не раскрывают деталей торжественного мероприятия. Очевидцы сообщают, что у «Мэдисон-сквер-гарден» разгружаются большие грузовики с оборудованием. В какой-то момент у входа в здание постелили большой ковер, однако потом его убрали.

О своей помолвке Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили в августе 2025 года. В последние недели стали распространяться слухи о том, что свадьба госпожи Свифт и господина Келси запланирована на 3-5 июля, к отмечаемому 250-летию США, и пройдет в «Мэдисон-сквер-гарден».

Спортивная арена «Мэдисон-сквер-гарден» вмещает до 19,5 тыс. человек и регулярно используется в качестве концертной площадки. В ней раньше уже проходили свадебные церемонии. В 1974 году там состоялась свадьба фанк-исполнителя Слая Стоуна и актрисы Кэти Силва.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

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Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Jeff Adkins / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark J. Terrill / AP

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Фото: Charles Sykes / AP

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Фото: Mark J. Terrill / Invision / AP

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria&#39;s Secret

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria's Secret

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Фото: Seth Wenig / AP

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Фото: Brynn Anderson / AP

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

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Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Jeff Adkins / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark J. Terrill / AP

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Фото: Charles Sykes / AP

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Фото: Mark J. Terrill / Invision / AP

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria's Secret

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Фото: Seth Wenig / AP

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Фото: Brynn Anderson / AP

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

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