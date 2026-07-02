Центр Нью-Йорка перекроют из-за свадьбы Тейлор Свифт

3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания певицы Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. Церемония пройдет в комплексе «Мэдисон-сквер-гарден», сообщает AP со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным СМИ, улицы, прилегающие к этому зданию в центре Манхэттена, будут перекрыты. Из-за мероприятия также могут произойти изменения в работе близлежащих заведений, магазинов и общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тейлор Свифт и Трэвис Келси Фото: John Locher / AP Подготовка к свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке Фото: Bing Guan / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Bing Guan / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Bing Guan / Reuters Фото: Bing Guan / Reuters Следующая фотография 1 / 9 Тейлор Свифт и Трэвис Келси Фото: John Locher / AP Подготовка к свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке Фото: Bing Guan / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Bing Guan / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Bing Guan / Reuters Фото: Bing Guan / Reuters

Организаторы свадьбы, как и сами жених с невестой, не раскрывают деталей торжественного мероприятия. Очевидцы сообщают, что у «Мэдисон-сквер-гарден» разгружаются большие грузовики с оборудованием. В какой-то момент у входа в здание постелили большой ковер, однако потом его убрали.

О своей помолвке Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили в августе 2025 года. В последние недели стали распространяться слухи о том, что свадьба госпожи Свифт и господина Келси запланирована на 3-5 июля, к отмечаемому 250-летию США, и пройдет в «Мэдисон-сквер-гарден».

Спортивная арена «Мэдисон-сквер-гарден» вмещает до 19,5 тыс. человек и регулярно используется в качестве концертной площадки. В ней раньше уже проходили свадебные церемонии. В 1974 году там состоялась свадьба фанк-исполнителя Слая Стоуна и актрисы Кэти Силва.

Алена Миклашевская