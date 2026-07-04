Пашинян поздравил Трампа с 250-летием независимости США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил американскому президенту Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу поздравления по случаю 250-летия независимости США. Текст опубликовала пресс-служба армянского премьера.

Армения и США объединены общими интересами и давней дружбой, направленной на укрепление мира и процветания, отмечается в телеграмме. Никол Пашинян подчеркнул роль господина Трампа в «деле мира между Арменией и Азербайджаном». «Проект “Путь Трампа” … безусловно, станет важной гарантией этого мира и проложит путь к менее конфликтному, более взаимосвязанному и процветающему региону», — заявил армянский премьер.

В отдельном письме для господина Вэнса Никол Пашинян поблагодарил вице-президента за его визит в Армению в феврале. Встреча, по словам премьера Армении, дала импульс сотрудничеству в экономической, энергетической, оборонной и других сферах.

На прошедших в Армении июньских парламентских выборах Дональд Трамп поддержал Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор». После объявления результатов президент США поздравил господина Пашиняна с победой. Дональд Трамп тогда заявил, что Армения под руководством действующего правительства «достигнет уровня величия и успеха, превосходящего самые смелые ожидания».