Пашинян поздравил Трампа с 250-летием независимости США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил американскому президенту Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу поздравления по случаю 250-летия независимости США. Текст опубликовала пресс-служба армянского премьера.
Армения и США объединены общими интересами и давней дружбой, направленной на укрепление мира и процветания, отмечается в телеграмме. Никол Пашинян подчеркнул роль господина Трампа в «деле мира между Арменией и Азербайджаном». «Проект “Путь Трампа” … безусловно, станет важной гарантией этого мира и проложит путь к менее конфликтному, более взаимосвязанному и процветающему региону», — заявил армянский премьер.
В отдельном письме для господина Вэнса Никол Пашинян поблагодарил вице-президента за его визит в Армению в феврале. Встреча, по словам премьера Армении, дала импульс сотрудничеству в экономической, энергетической, оборонной и других сферах.
На прошедших в Армении июньских парламентских выборах Дональд Трамп поддержал Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор». После объявления результатов президент США поздравил господина Пашиняна с победой. Дональд Трамп тогда заявил, что Армения под руководством действующего правительства «достигнет уровня величия и успеха, превосходящего самые смелые ожидания».
Поздравление Никола Пашиняна Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США и упоминание "Пути Трампа" является продолжением активной линии Еревана на сближение с Вашингтоном и переориентацию своей внешней политики. Армения и США последовательно работают над повышением уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства, что находит отражение в совместных заявлениях и подписанных документах. Этот курс подразумевает поддержку США суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении.
Проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) — это ключевой элемент сотрудничества между Арменией, Азербайджаном и США, призванный создать транспортный коридор через Сюникскую область Армении, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономией. Проект предполагает прокладку нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей и железной дороги, а также может включать участие американской компании, которая возьмет маршрут под управление на длительный срок (до 99 лет). Этот шаг Армении означает изменение прежних договоренностей, например, о контроле над транспортными маршрутами, которые ранее предполагали участие России.
Такое сближение с США и Западом в целом вызывает негативную реакцию со стороны России, которая традиционно является союзником Армении. Российская сторона неоднократно высказывала опасения по поводу усиления западного влияния на Южном Кавказе и потери Арменией тесных связей с Москвой и евразийскими интеграционными структурами. В Иране также выражали обеспокоенность по поводу проекта "Маршрут Трампа", называя его "смертельной угрозой" и заявляя о недопустимости присутствия внерегиональных сил.