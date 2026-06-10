Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на выборах в парламент республики. Выборы прошли 7 июня. Правящая партия набрала 49,8% голосов.

«Я был очень горд тем, что поддержал его переизбрание, и не сомневаюсь, что с ним в качестве лидера прекрасная страна Армения достигнет уровня величия и успеха, превосходящего самые смелые ожидания»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В конце мая Дональд Трамп поддержал Никола Пашиняна на выборах и заявил, что премьер-министр Армении полностью разделяет его видение мира. 26 мая госсекретарь США Марко Рубио посетил Ереван для подписания документов о сотрудничестве двух стран.

По итогам выборов блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набрал 23,3% голосов, блок «Армения» — 9,9%. «Процветающая Армения» не попала в парламент, так как получила 3,9% голосов при необходимых 4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Власти и оппозиция Армении разошлись в подсчетах».