Финляндия закрыла акваторию и небо над восточной частью Финского залива

Финляндия ограничила судоходство в восточной части Финского залива и авиасообщение над этим районом. Об этом сообщили силы обороны страны. Ночью финские ВВС были подняты в воздух во время атаки БПЛА на северо-западные регионы России.

«Силы обороны Финляндии ввели временные зоны ограничения для авиации и морского судоходства в восточной части Финского залива рано утром в субботу», — сказано в пресс-релизе финского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети Х.

В департаменте связи финского Генштаба пояснили, что ограничения ввели «в качестве меры предосторожности в связи с ударами беспилотников по России». «По этой причине мы усилили воздушное наблюдение, чтобы при необходимости обеспечить безопасность людей и условия для действий властей», — заявил представитель Генштаба Йере Палданиус газете Helsingin Sanomat.

В предыдущий раз Финляндия вводила ограничения над Финским заливом два дня назад, 2 июля. Сегодня масштабной атаке дронов подвергся Санкт-Петербург. Было сбито 72 БПЛА. В Кировском районе города атакован нефтяной терминал. Один из сбитых дронов упал в Петергофе, никто не пострадал.