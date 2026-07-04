Финляндия закрыла акваторию и небо над восточной частью Финского залива
Финляндия ограничила судоходство в восточной части Финского залива и авиасообщение над этим районом. Об этом сообщили силы обороны страны. Ночью финские ВВС были подняты в воздух во время атаки БПЛА на северо-западные регионы России.
«Силы обороны Финляндии ввели временные зоны ограничения для авиации и морского судоходства в восточной части Финского залива рано утром в субботу», — сказано в пресс-релизе финского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети Х.
В департаменте связи финского Генштаба пояснили, что ограничения ввели «в качестве меры предосторожности в связи с ударами беспилотников по России». «По этой причине мы усилили воздушное наблюдение, чтобы при необходимости обеспечить безопасность людей и условия для действий властей», — заявил представитель Генштаба Йере Палданиус газете Helsingin Sanomat.
В предыдущий раз Финляндия вводила ограничения над Финским заливом два дня назад, 2 июля. Сегодня масштабной атаке дронов подвергся Санкт-Петербург. Было сбито 72 БПЛА. В Кировском районе города атакован нефтяной терминал. Один из сбитых дронов упал в Петергофе, никто не пострадал.
Временные ограничения на использование воздушного пространства над восточной частью Финского залива уже вводились Финляндией ранее, например, 2 июля 2026 года и 3 мая 2026 года, когда в воздушное пространство страны проникли украинские дроны. Министерство обороны Финляндии тогда заявляло, что использование воздушного пространства страны для военных операций категорически запрещено, и украинская сторона должна минимизировать риск случайного попадания дронов на территорию Финляндии.
Географическая близость к зоне конфликта часто приводит к инцидентам с БПЛА, как сообщают страны Прибалтики. Например, Авиационные власти Эстонии 13 мая 2026 года закрыли для полетов участок воздушного пространства у границы с Россией и в районе побережья Финского залива из-за активности беспилотных летательных аппаратов. Российские ведомства, такие как Минобороны и власти Санкт-Петербурга, также сообщали об усилении защиты акватории Финского залива и работе ПВО по перехвату воздушных целей над регионом, в том числе и над акваторией Финского залива.