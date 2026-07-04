Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана
Иран «показал свою силу», перекрыв движение в Ормузском проливе, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он предупредил, что в запасе у иранских властей есть «термоядерное оружие» — Баб-эль-Мандебский пролив. При его перекрытии все перевозки нефти «будут заперты», считает господин Медведев.
«Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив... Вокруг этого и идут разговоры, достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать»,— сказал Дмитрий Медведев журналистам по итогам визита в Иран.
Зампред российского Совбеза отметил, что Баб-эль-Мандебский пролив также может быть использован Ираном в случае возникновения военных конфликтов. «Создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты,— добавил господин Медведев. — Надеюсь, что до этого не дойдет, но все страны, которые стремятся к конфликту в этом регионе, помнить об этом должны».
После начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале Тегеран заблокировал Ормузский пролив, через который тогда проходило около 20% мировых поставок нефти. Коммерческое судоходство через морской коридор начало восстанавливаться вскоре после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. The Wall Street Journal писала, что США и Оман ищут способы заставить Иран отказаться от требования взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.
Подробности — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».
Заявления Дмитрия Медведева о «термоядерном оружии» Ирана и его способности блокировать ключевые морские пути следует рассматривать в контексте недавних событий на Ближнем Востоке. В феврале 2026 года после начала военной операции США и Израиля против Ирана, Тегеран заблокировал Ормузский пролив. На фоне этих событий Дмитрий Медведев также называл Ормузский пролив «персидским ядерным оружием», а его потенциал — неисчерпаемым.
Полная блокировка Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ, может привести к глобальному энергетическому шоку. По оценкам экспертов, это может вызвать резкий рост цен на нефть, хотя и не продлится долго. Многие страны, включая Ирак, Кувейт, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, сильно зависят от бесперебойного судоходства через пролив. Мнение о том, что Ормузский пролив может стать гибким рычагом давления Ирана на США, высказывал также президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.
На данный момент Иран стремится закрепить за собой право контролировать Ормузский пролив и в мирное время, что подтверждается законопроектом «О судоходстве в Ормузском проливе» и угрозами странам, соблюдающим санкции. США и страны Персидского залива оспаривают эти притязания, пытаясь добиться свободы судоходства. В ответ на частичную блокировку Ормузского пролива, Баб-эль-Мандебский пролив стал альтернативным маршрутом для экспорта нефти Саудовской Аравии, что делает его также стратегически важным объектом.