Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана

Иран «показал свою силу», перекрыв движение в Ормузском проливе, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он предупредил, что в запасе у иранских властей есть «термоядерное оружие» — Баб-эль-Мандебский пролив. При его перекрытии все перевозки нефти «будут заперты», считает господин Медведев.

«Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив... Вокруг этого и идут разговоры, достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать»,— сказал Дмитрий Медведев журналистам по итогам визита в Иран.

Зампред российского Совбеза отметил, что Баб-эль-Мандебский пролив также может быть использован Ираном в случае возникновения военных конфликтов. «Создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты,— добавил господин Медведев. — Надеюсь, что до этого не дойдет, но все страны, которые стремятся к конфликту в этом регионе, помнить об этом должны».

После начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале Тегеран заблокировал Ормузский пролив, через который тогда проходило около 20% мировых поставок нефти. Коммерческое судоходство через морской коридор начало восстанавливаться вскоре после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. The Wall Street Journal писала, что США и Оман ищут способы заставить Иран отказаться от требования взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Подробности — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».