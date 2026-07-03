WSJ: Иран отказался сдать контроль над Ормузским проливом в обмен на свои активы

США и Оман ищут способы заставить Иран отказаться от требования взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Их главным рычагом давления на непрямых переговорах стало обещание разморозить часть иранских активов за рубежом, общая сумма которых составляет $100 млрд.

По информации издания, Тегеран на эти условия не соглашается. Власти страны назвали предложение недостаточным. Вместе с тем вчера иранское военное руководство выступило с новыми угрозами в адрес судов, проходящих по морскому пути, отмечает газета. Оно предупредило, что что любое судно, которое пойдет не по одобренному Ираном маршруту, столкнется с «немедленным и мощным» ответом.

WSJ отмечает, что на прошлой неделе Иран возобновил атаки на суда после того, как Оман запустил альтернативный транзитный маршрут без согласования с Тегераном. По данным аналитической компании Kpler, к 1 июля ежедневный трафик через Ормузский пролив упал до 43 судов по сравнению с 75 судами неделей ранее. До начала конфликта этот показатель превышал 100 судов в день.

Ранее Bloomberg сообщило, что многие европейские государства смирились с тем, что в Ормузском проливе будет введен платный проход. Такие настроения не разделяют США и арабские страны Персидского залива и настаивают на том, что Иран не имеет никакого права вводить плату за судоходство. По мнению этих стран, введение платы за проход через пролив может стать прецедентом для других стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».