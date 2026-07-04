В Свердловской области ночью дважды вводили режим ракетной опасности

Губернатор Свердловской области Денис Паслер дважды объявлял о ракетной опасности на территории региона в ночь с пятницы на субботу — режим действовал с 5:43 до 5:56 и с 6:49 до 7:39. Глава региона заявил о необходимости сохранять спокойствие и бдительность, добавив, что ответственные службы и ведомства «принимают все необходимые меры».

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Господин Паслер призывал уральцев спуститься в подвалы и убежища, сесть на пол у несущих стен и защитить голову руками. «Если укрыться невозможно, найдите любое углубление на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками»,— пояснил губернатор. Он добавил, что выйти из укрытий будет можно только после сигнала «Отбой опасности».

Денис Паслер напомним свердловчанам о запрете подбирать какие-либо обломки и перемещать их. «Нельзя также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников»,— подчеркнул губернатор.

Ракетная опасность в Свердловской области была впервые объявлена 27 февраля, 29 мая — на территории всех шести регионов Уральского федерального округа (УрФО). За все время режим вводился на Среднем Урале шесть раз, включая два случая 4 июля. В последний раз ракетная опасность была объявлена 10 июня — она длилась с 7:40 до 9:32.

Периодически власти сообщают и о беспилотной опасности в Свердловской области. Впервые соответствующий режим ввели 25 апреля, когда беспилотный летательный аппарата (БПЛА) врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга и повредил 44 квартиры. С того момента на территории региона 11 раз сообщали об угрозе атаки БПЛА, в последний раз — в среду. Тогда режим беспилотной опасности длился с 10:21 до 15:30.

Василий Алексеев