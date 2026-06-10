В Свердловской, Тюменской областях и Югре объявлен режим ракетной опасности

На территориях Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) объявлен режим ракетной опасности, говорится в сообщениях на каналах глав регионов в мессенджере Max. Могут быть ограничены связь и мобильный интернет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При действии режима рекомендуется не выходить на улицу — оставаться дома или найти укрытие в капитальном здании, подземном переходе, паркинге, и не покидать безопасное место до отбоя ракетной опасности.

Обломки дронов трогать и перемещать запрещено, как и снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

Напомним, впервые на территории всего Уральского федерального округа (УрФО) режим ракетной опасности вводился 29 мая.

Ирина Пичурина