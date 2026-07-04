Замглавы МИД: страны Балтии предоставляли коридоры для ударов ВСУ по России
Латвия и другие страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, утверждает замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Москва опирается на «верифицированные данные».
«У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны»,— сказал «РИА Новости» замминистра.
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы еще в апреле говорили, что никогда не разрешали Украине использовать свое небо для ударов БПЛА по целям, расположенных на территории России. В мае Служба внешней разведки России заявила о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак с помощью БПЛА. Латвия и Литва эту информацию не подтвердили.
Версия о причастности стран Балтии и Финляндии к атакам на российскую инфраструктуру обсуждается в российских медиа с весны 2026 года, особенно после того, как несколько украинских беспилотников залетели на их территорию. Эти инциденты привели к призывам усилить восточный фланг НАТО. В марте 2026 года министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором призвали НАТО усилить воздушную оборону восточного фланга из-за залета украинских ударных дронов на их территорию (например, в Литве, Латвии и Эстонии были зафиксированы падения дронов). В свою очередь, помощник президента России Николай Патрушев в апреле 2026 года охарактеризовал предоставление воздушного пространства для пролета ударных БПЛА как прямое участие стран НАТО в атаках на российскую инфраструктуру. По его словам, расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области превышает 1,4 тыс. км, и для таких полетов требуется согласование маршрута с транзитными государствами. В свою очередь, власти стран Балтии официально опровергли эти утверждения, назвав их дезинформацией.