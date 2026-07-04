В Кисловодске под ограничение подачи воды попали почти 20 улиц и 14 санаториев

В Кисловодске ограничили подачу воды из-за аварийно-восстановительных работ на городском коллекторе. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Моисеева, службы работают над устранением аварии на канализационном коллекторе диаметром 500 мм, которая случилась еще в прошлое воскресенье. «Для завершения ремонта с 17:00 3 июля временно ограничена подача воды в центральной части города. Ориентировочно работы планируется завершить к 18:00 5 июля», – уточнил градоначальник.

Он добавил, что под ограничения попали пр-т Ленина, Курортный бульвар, пр-т Дзержинского, а также улицы Семашко, Вокзальная, Шаляпина, Герцена, Санаторная, Реброва, Тюленева, Карла Маркса, Богдана Хмельницкого, Ходжаева, Российская, Клары Цеткин, Софьи Перовской, Стопани и др.

Евгений Моисеев сообщил, что временные изменения также затронут санатории «Димитрова», «Кирова», «Нарзан», «Целебный Нарзан», «Арника», «Кисловодск», «Радуга», «Электроника», «Кругозор», «Дворец Нарзанов», «Плаза», «Луч», «Факел» и «Узбекистан».

«Для жителей и организаций организован подвоз воды автоцистернами по заявкам, которые принимаются диспетчерской службой», – подытожил мэр и поблагодарил горожан и гостей за понимание и терпение.

Ефим Мартов