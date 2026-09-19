Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мы не станем сносить существующие города ради футуристических утопий»

Мы не станем сносить существующие города ради футуристических утопий. Город будущего вырастет прямо на месте города настоящего в результате наслаивания нового на то, что стоит веками. Главным вектором развития безусловно станут полицентричность и реализация «15-минутного города», где до базовых услуг, работы и сервисов можно добраться довольно быстро пешком или на средствах индивидуальной мобильности (самокаты, велосипеды). Это глобальный тренд, хотя российские города при этом сохранят свою специфику, выросшую из массовой микрорайонной застройки 1960–1990-х, унаследуют ее структуру. Во всем остальном наши города следуют общим мировым тенденциям. Отечественный рынок жилья уже давно переживает важную трансформацию — от продажи «голых» квадратных метров к созданию полноценной среды с благоустроенными дворами, паркингами и сервисами на первых этажах. Девелоперы вынуждены отвечать на запросы покупателей. В конечном счете настоящий прогресс проявляется не в футуристическом облике, а в способности пространства гибко реагировать на запросы людей, обеспечивая им комфорт и разнообразие жизненных сценариев.

Главные вызовы — это неуправляемый территориальный рост мегаполисов и дефицит досуга на окраинах, застроенных типовыми многоэтажками. Уникальность не создашь по щелчку: Большой театр или Третьяковку не растиражируешь. Эффективным решением стало создание филиалов и музеев-спутников, так называемых открытых фондов музеев — вспомните первый филиал Лувра в промышленном Лансе, прямо на месте заброшенного угольного разреза. Петербургу в этом смысле повезло, там драйверами развития периферии работают исторические памятники в его ближайшем пригороде (Пушкине, Петергофе). Вокруг Москвы такие «культурные якоря» на окраинах приходится создавать с нуля — как, например, новый депозитарий Третьяковки в Коммунарке.

Города не просто выживут — их позиции укрепятся. Суть города как площадки для коммуникации останется прежней, ведь жить в группе себе подобных и создавать сообщества — наша фундаментальная биологическая потребность. Идеи Говарда о массовом переезде в малые селения и «Лучезарный город» Ле Корбюзье остались на бумаге. Город обладает огромной инерцией и развивается там, где люди уже пустили корни. Меняются лишь инструменты — транспорт, технологии, но не наша социальная природа.

Глобальный тренд на урбанизацию вряд ли развернется: сегодня более 60% мирового населения живет в городах, а в России — все 75%. Однако будущее есть не только у мегаполисов. Малый город — это не заведомо проигрышный выбор, а просто другой, более спокойный и психологически безопасный образ жизни. Но чтобы люди оставались там, он должен предлагать качество жизни, сопоставимое с крупными центрами. Сегодня даже в городах присутствия состоятельных корпораций часто не хватает высокого уровня сервиса, медицины и образования. Если в Европе из самого крошечного городка можно легко доехать до миллионника за качественными услугами, то в России этому мешает низкая плотность расселения: между крупными центрами часы езды на автомобиле. Пока этот разрыв в сервисах и карьере не сократится, люди продолжат стремиться в миллионники, по-прежнему определяя себя через близость к их ядру.

Картина дня

Вся лента

Вся лента
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд