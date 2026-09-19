«Мы не станем сносить существующие города ради футуристических утопий»
Олег Шапиро
Сооснователь архитектурного бюро Wowhaus
Фото: из личного архива
Мы не станем сносить существующие города ради футуристических утопий. Город будущего вырастет прямо на месте города настоящего в результате наслаивания нового на то, что стоит веками. Главным вектором развития безусловно станут полицентричность и реализация «15-минутного города», где до базовых услуг, работы и сервисов можно добраться довольно быстро пешком или на средствах индивидуальной мобильности (самокаты, велосипеды). Это глобальный тренд, хотя российские города при этом сохранят свою специфику, выросшую из массовой микрорайонной застройки 1960–1990-х, унаследуют ее структуру. Во всем остальном наши города следуют общим мировым тенденциям. Отечественный рынок жилья уже давно переживает важную трансформацию — от продажи «голых» квадратных метров к созданию полноценной среды с благоустроенными дворами, паркингами и сервисами на первых этажах. Девелоперы вынуждены отвечать на запросы покупателей. В конечном счете настоящий прогресс проявляется не в футуристическом облике, а в способности пространства гибко реагировать на запросы людей, обеспечивая им комфорт и разнообразие жизненных сценариев.
Главные вызовы — это неуправляемый территориальный рост мегаполисов и дефицит досуга на окраинах, застроенных типовыми многоэтажками. Уникальность не создашь по щелчку: Большой театр или Третьяковку не растиражируешь. Эффективным решением стало создание филиалов и музеев-спутников, так называемых открытых фондов музеев — вспомните первый филиал Лувра в промышленном Лансе, прямо на месте заброшенного угольного разреза. Петербургу в этом смысле повезло, там драйверами развития периферии работают исторические памятники в его ближайшем пригороде (Пушкине, Петергофе). Вокруг Москвы такие «культурные якоря» на окраинах приходится создавать с нуля — как, например, новый депозитарий Третьяковки в Коммунарке.
Города не просто выживут — их позиции укрепятся. Суть города как площадки для коммуникации останется прежней, ведь жить в группе себе подобных и создавать сообщества — наша фундаментальная биологическая потребность. Идеи Говарда о массовом переезде в малые селения и «Лучезарный город» Ле Корбюзье остались на бумаге. Город обладает огромной инерцией и развивается там, где люди уже пустили корни. Меняются лишь инструменты — транспорт, технологии, но не наша социальная природа.
Глобальный тренд на урбанизацию вряд ли развернется: сегодня более 60% мирового населения живет в городах, а в России — все 75%. Однако будущее есть не только у мегаполисов. Малый город — это не заведомо проигрышный выбор, а просто другой, более спокойный и психологически безопасный образ жизни. Но чтобы люди оставались там, он должен предлагать качество жизни, сопоставимое с крупными центрами. Сегодня даже в городах присутствия состоятельных корпораций часто не хватает высокого уровня сервиса, медицины и образования. Если в Европе из самого крошечного городка можно легко доехать до миллионника за качественными услугами, то в России этому мешает низкая плотность расселения: между крупными центрами часы езды на автомобиле. Пока этот разрыв в сервисах и карьере не сократится, люди продолжат стремиться в миллионники, по-прежнему определяя себя через близость к их ядру.