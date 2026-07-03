Производство яиц в Ставропольском крае выросло на четверть в 2026 году

Птицеводческая отрасль Ставрополья фиксирует заметное ускорение: за первые пять месяцев текущего года край произвел 438,6 млн яиц, превысив показатели аналогичного периода 2025 года на 25,2%. Данные приводит Северо-Кавказстат, региональное министерство сельского хозяйства подтвердило цифры через свою пресс-службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Локомотивом роста выступили крупные сельскохозяйственные предприятия: на их долю пришлось 250,5 млн штук от общего объема выпущенной продукции. Примечательно, что сбытовая активность аграрных организаций также резко усилилась — реализация яиц за отчетный период увеличилась в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом. Фермерский сектор, в свою очередь, сделал ставку на расширение производственной базы: крестьянско-фермерские хозяйства края с января 2026 года нарастили птичье поголовье на 40%. В совокупности во всех категориях хозяйств региона сегодня содержится 29,4 млн голов птицы.

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства» краевой бюджет предусмотрел на 2026 год субсидии в объеме 57,1 млн руб. Средства предназначены для частичного возмещения производственных расходов предприятий — затрат на корма, электроснабжение, ветеринарные препараты и фонд оплаты труда.

«Господдержка позволит компенсировать предприятиям часть затрат за произведенные и реализованные объемы куриных пищевых яиц в первом полугодии», — пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Фомиченко.

Субсидирование охватывает яйца, уже поступившие на рынок, что создаёт прямую финансовую мотивацию для увеличения товарного выпуска. Эксперты агропромышленного комплекса отмечают, что подобная модель господдержки — когда выплаты привязаны к реально реализованной продукции — стимулирует не только наращивание производства, но и сбытовую дисциплину предприятий, снижая риски затоваривания рынка.

Станислав Маслаков