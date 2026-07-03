Урожай абрикосов в Дагестане упал в 2-3 раза в 2026 году

В горных районах Дагестана развернулась заготовка абрикосов: несмотря на двух-трехкратное падение урожайности из-за весенних дождей, качество плодов с 3,7 тыс. гектаров садов оказалось выше прошлогоднего, а спрос на них сохраняется по всей стране, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минсельхозпрод Дагестана Фото: минсельхозпрод Дагестана

Абрикосовые сады занимают в республике 3,7 тыс. гектаров. Основной объем урожая исторически формируется в Гергебильском, Унцукульском, Гумбетовском, Шамильском и Ботлихском районах. В совокупности эти территории в удачные годы давали свыше 25 тыс. тонн плодов за сезон.

Нынешний год стал исключением. Обильные осадки в весенний период нанесли ощутимый удар по горным садам: продуктивность насаждений сократилась в два-три раза относительно привычных показателей. Официальный старт уборочной кампании был дан в Гумбетовском районе, где аграрии зафиксировали урожайность ниже среднемноголетних значений.

Тем не менее снижение объемов не повлекло за собой ухудшения потребительских характеристик плодов, отметили в ведомстве.

Сбор плодов в республике растянут на все лето — этому способствуют особенности горного рельефа и разнообразие культивируемых сортов, созревающих в разное время. Дагестанские абрикосы поступают в Москву, Санкт-Петербург, регионы Центральной России, на Урал и в другие части страны, пользуясь устойчивым покупательским интересом далеко за пределами республики.

Станислав Маслаков