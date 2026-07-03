В Махачкале Роспотребнадзор закрыл медицинский центр за антисанитарию

Совместная проверка Роспотребнадзора Дагестана и полиции Кировского района Махачкалы обнаружила в медицинском центре Орто Плюс целый ряд нарушений санитарных норм, что повлекло временный запрет работы учреждения и передачу материалов в суд, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роспотребнадзор Дагестана Фото: Роспотребнадзор Дагестана

Работа ООО «Медицинский центр Орто Плюс» в Махачкале была остановлена по предписанию надзорных органов. Поводом послужила внеплановая выездная проверка, проведенная специалистами республиканского управления Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Кировского отдела полиции.

В ходе инспекции установлено, что учреждение вело медицинскую практику в отсутствие действующего санитарно-эпидемиологического заключения — обязательного разрешительного документа для организаций подобного профиля. Помимо этого, проверяющие зафиксировали нарушение принципа поточности: маршруты передвижения пациентов и медперсонала пересекались, что формирует реальную угрозу распространения внутрибольничных инфекций. Выявленные недостатки носят системный характер и потенциально ставят под удар здоровье людей, обращавшихся за медицинской помощью.

По итогам надзорных мероприятий ведомство составило протокол о временном запрете деятельности клиники. Собранные материалы направлены на рассмотрение в суд.

Региональное управление Роспотребнадзора подчеркнуло, что соблюдение санитарных норм в медицинских организациях — не формальность, а фундаментальное условие безопасности оказываемой помощи. Устранение нарушений, выявленных в Орто Плюс, находится под постоянным контролем специалистов ведомства.

Станислав Маслаков