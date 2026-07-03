Полмиллиарда с молотка

Арбитражный управляющий Тимур Пшуков выставил на публичное предложение дебиторскую задолженность обанкротившегося ООО «Лея» из Владикавказа. На торги вынесли право требования по субсидиарной ответственности к Марианне Джигаевой, а начальная цена лота составила 480,109 млн руб., следует из данных федерального реестра банкротств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прием заявок открыт с 3 июля по 12 октября 2026 года. Торги проходят на площадке Межрегиональной электронной торговой системы. Публичное предложение предполагает поэтапное снижение цены, если интерес со стороны покупателей не появится сразу.

История актива связана с многолетним банкротством «Леи» и спорами вокруг жилого строительства во Владикавказе. Компания получила статус банкрота еще в 2016 году, а в материалах дела затем появилась субсидиарная ответственность контролирующего лица. Именно этот судебный инструмент и стал предметом продажи: конкурсная масса пытается монетизировать право взыскания с предполагаемого бенефициара должника.

Конфликт вокруг «Леи» тянется много лет и связан с претензиями дольщиков и кредиторов на сотни миллионов рублей. В 2015 году Арбитражный суд Северной Осетии ввел по делу № А61-3413/15 процедуру наблюдения в отношении застройщика нескольких жилых домов во Владикавказе. Через год, 17 июня 2016 года, суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство, а затем в процессе несколько раз менялся конкурсный управляющий, следует из материалов дела.

Ключевой скандал вокруг фирмы связан с долевым строительством. По данным прокуратуры Северной Осетии, с мая 2012 по июнь 2017 года гендиректор ООО «Лея» и ООО «Строймонтажпрогресс» Марианна Джигаева могла растратить средства 167 дольщиков, а ущерб следствие оценило более чем в 394 млн руб.; отдельно вменялись еще 2,8 млн руб. по фиктивным договорам. Надзорное ведомство также сообщало об аресте имущества Марианны Джигаевой на 40 млн руб., оформленного на третьих лиц, и о передаче уголовного дела в Советский районный суд Владикавказа.

В материалах дела говорится, что Сбербанк подал заявление о несостоятельности компании «Лея» в 2015 году, а размер долга перед банком составил 303,7 млн руб., из которых 293 млн руб. приходилось на основной долг, 2,9 млн руб. — на проценты и 6,9 млн руб. — на неустойку. Там же указано, что бездействие руководителя Марианны Джигаевой по подаче заявления о банкротстве повлекло рост задолженности перед кредиторами до 655,6 млн руб.

В материалах дела и публикациях о «Лее» фигурируют два объекта во Владикавказе — оба так и не были сданы в срок, а один из них позже включили в реестр проблемных объектов. На улице Курской, 1, ООО «Строймонтажпрогресс» под управлением Марианны Джигаевой обещало построить семиэтажный жилой дом на 167 квартир, плановый срок сдачи — четвертый квартал 2015 года. Дом включен в единый реестр проблемных объектов. Фонд защиты прав дольщиков обратился в суд с иском о банкротстве застройщика, отмечается на сайте «Нашдом.рф». На улице Московской, 27, уже непосредственно девелопер «Лея» должен был построить восьмиэтажный дом на 155 квартир, застройщик также обещал ввести его в эксплуатацию в четвертом квартале 2015 года. Дольщикам этого дома должно быть выплачено 219 млн руб. компенсации, говорится на сайте Фонда защиты прав дольщиков. Теперь право требования дебиторской задолженности Марианны Джигаевой продают на торгах.

Станислав Маслаков