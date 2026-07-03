Трамп поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент США Дональд Трамп направил официальные поздравления белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с Днем независимости Белоруссии. Он пожелал главе государства и народу страны мира и процветания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«И надеюсь на встречу с вами в будущем»,— цитирует послание близкий к пресс-службе господина Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Российский президент Владимир Путин сегодня также поздравил Александра Лукашенко. Он напомнил, что праздник «связан со славным событием нашей общей истории», и призвал укреплять интеграцию в рамках Союзного государства.

В декабре прошлого года президент Белоруссии помиловал 123 политзаключенных в рамках сделки с США по снятию санкций с «Беларуськалия». В марте 2026-го были помилованы еще 250 человек. В мае Дональд Трамп сообщил о договоренности Вашингтона и Минска по освобождению еще нескольких заключенных. Александр Лукашенко, в свою очередь предлагал посредничество в налаживании отношений США с Россией.