Лукашенко предложил посредничество в налаживании отношений РФ и США

США нужно наладить отношения с Россией, и президентство Владимира Путина — отличное время для этого, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту телеканала RT Рику Санчесу.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Готовящаяся сделка Белоруссии и США может быть попыткой Соединенных Штатов выйти на урегулирование отношений с РФ, сказал журналист.

«Не знаю, но я был бы рад, если бы Дональд Трамп в конечном итоге за нашими разговорами переговорами видел гораздо больше»,— ответил господин Лукашенко (отрывок беседы публикует «Пул Первого»).

«Я думаю, это вполне возможно. Мы будем для этого делать все, потому что мы понимаем, что если американцы договорятся с Россией, это будет в два раза лучше, чем с нами»,— добавил он.

«И вы можете договориться, особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не только говорить, но и договариваться. Но надо четко понимать: пообещал — надо сделать»,— подытожил Александр Лукашенко.