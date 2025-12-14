Минск решил миловать оптом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 декабря помиловал 123 политзаключенных в рамках сделки с США по снятию санкций с предприятия «Беларуськалий». Среди помилованных — один из лидеров оппозиции Мария Колесникова, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий. Эта сделка стала крупнейшим актом помилования с 2020 года, начатого администрацией президента Дональда Трампа летом 2025 года, и еще одним шагом в рамках нормализации отношений Вашингтона и Минска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США посулили Александру Лукашенко снятие всех санкций в обмен на будущее освобождение более тысячи политзаключенных, остающихся пока в белорусских тюрьмах

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ США посулили Александру Лукашенко снятие всех санкций в обмен на будущее освобождение более тысячи политзаключенных, остающихся пока в белорусских тюрьмах

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сообщение о готовящейся масштабной амнистии политзаключенных в Белоруссии впервые опубликовало агентство Reuters еще 26 ноября. Тогда речь шла о более чем ста людях, однако ни имен, ни возможной даты их освобождения источники агентства не раскрывали. При этом они уточняли, что готовящаяся сделка — часть общей стратегии США по укреплению связей с Белоруссией для ослабления ее стратегической зависимости от России.

В итоге решение о помиловании 123 человек, включая самых видных деятелей белорусской оппозиции, было объявлено в субботу, 13 декабря. Ему предшествовали два дня переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с новым спецпосланником президента США Джоном Коулом. При этом их встреча была не первой: Коул уже посещал Минск в сентябре, до своего официального назначения, будучи в должности заместителя спецпосланника. Тогда по итогам пятичасовых переговоров с Лукашенко было объявлено об освобождении 52 человек в обмен на снятие санкций с национального авиаперевозчика страны «Белавиа».

В этот раз США заявили о снятии санкций с «Беларуськалия», который до введения рестрикций в августе 2021 года поставлял на мировой рынок около 20% всех калийных удобрений.

После введения ограничений поставки были переориентированы на Россию и Китай. Сам Джон Коул заявил, что по мере сближения двух стран и нормализации отношений между Вашингтоном и Минском «все больше санкций будет сниматься». Он указал на возможность освобождения более тысячи политзаключенных, которые остаются в белорусских тюрьмах, и заявил, что в таком случае поводов для санкций против Минска не останется.

Тем временем нынешняя амнистия уже стала самой масштабной не только в рамках восстановления диалога двух стран, но и после президентских выборов 2020 года, когда ключевые фигуры белорусской оппозиции были приговорены к многолетним срокам по различным обвинениям. Среди 123 освобожденных есть один из лидеров оппозиции Мария Колесникова, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий и главред некогда крупнейшего интернет-портала страны TUT.by Марина Золотова (СМИ было закрыто в 2021 году). Среди помилованных были и граждане других стран, в том числе осужденные за шпионаж.

Большую часть освобожденных, включая Колесникову и Бабарико, направили на Украину, еще девять человек — в Литву. Передача помилованных оппозиционеров и иностранцев другим странам — уже давно устоявшаяся практика в Минске, однако до этого политзаключенных передавали преимущественно в Литву, а Украина никогда не задействовалась в таких сделках. По словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, маршрут был изменен Минском в последний момент и Украина изначально не была готова принять людей. Однако страна смогла мобилизоваться и пойти навстречу, за что Тихановская публично поблагодарила Киев.

Возможной причиной для резкого изменения маршрута могла стать напряженность в белорусско-литовских отношениях.

Вильнюс обвиняет Минск в запуске метеорологических зондов на территорию Литвы и называет этот шаг гибридной атакой. И действительно, в конце осени Вильнюс столкнулся с многочисленными случаями запуска метеорологических шаров с сигаретами и другими товарами: таким образом контрабандисты осуществляли их нелегальную переправку по воздуху, а не по суше. В итоге шаров стало так много, что они неоднократно приводили к закрытию аэропорта Вильнюса и в конечном итоге объявлению чрезвычайного положения в стране. По словам Джона Коула, этот вопрос тоже стал одной из тем переговоров с Лукашенко, и тот «согласился сделать все возможное, чтобы остановить запуск воздушных шаров».

В целом же переговорный трек с Минском, открытый спецпосланником США по Украине Китом Келлогом еще в июне и с осени перешедший к Джону Коулу, имеет несколько измерений. Так, США рассматривают Белоруссию как потенциальный канал связи с Москвой по украинскому урегулированию из-за близости Александра Лукашенко к российскому президенту Владимиру Путину. Именно поэтому перезагрузка двусторонних отношений была начата с визита спецпосланника по Украине в июне 2025 года. Урегулирование конфликта — неотъемлемая тема переговоров американских делегаций в Минске. Второй трек — освобождение политзаключенных в обмен на снятие санкций с ключевых белорусских компаний и, наконец, общая нормализация, которая в долгосрочной перспективе позволит Минску частично компенсировать свою экономическую и логистическую зависимость от России, к которой он пришел, оказавшись в международной изоляции.

Вероника Вишнякова