Путин в поздравлении Лукашенко с Днем независимости Белоруссии призвал к единству
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Господин Путин заявил о плодотворном сотрудничестве двух стран для «противостояния внешним угрозам и вызовам».
«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков»,— указано в телеграмме Владимира Путина.
Господин Путин пожелал белорусскому народу благополучия и процветания. «Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан»,— добавил российский президент.
С 1991 по 1997 год День независимости Белоруссии отмечался 27 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР в 1990 году. Далее и по сегодняшний день праздник не связан с распадом СССР, отмечается в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года.
День независимости Белоруссии отмечается 3 июля, что связано с освобождением Минска Красной армией от немецкой оккупации в 1944 году во время Великой Отечественной войны. Этот праздник, в отличие от аналогичных в других бывших советских республиках, не привязан к отделению от СССР. В 2024 году, в 80-ю годовщину освобождения Минска, в городе прошел военный парад, в котором участвовали военнослужащие России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.
Россия и Белоруссия поддерживают тесные союзнические отношения в рамках Союзного государства, которое было создано на основе договора об образовании Сообщества России и Белоруссии, подписанного 2 апреля 1996 года. Деятельность Союзного государства направлена на политическую и экономическую интеграцию двух стран, а также формирование общего оборонного пространства. Эта интеграция, как заявляют президенты обеих стран, служит защитой от внешних угроз, а также обеспечивает укрепление оборонного потенциала и безопасность Союзного государства.