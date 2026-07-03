В РПЦ поддержали решение освободить приготовившую кальян на куличе москвичку
Российская православная церковь (РПЦ) приветствует решение суда освободить Ксению Белоусову, осужденную за приготовление кальяна на куличе. Об этом заявил замглавы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, представители РПЦ выступали в суде в поддержку девушки.
Ксения Белоусова
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
«Считаем, что российское правосудие проявило гуманизм, являющийся традиционной ценностью нашего общества, и приняло во внимание раскаяние Белоусовой, которая написала покаянное письмо в адрес нашей Церкви»,— сказал господин Кипшидзе изданию «Подъем». РПЦ ходатайствовала перед судом, чтобы Ксении Белоусовой назначили наказание с учетом ее раскаяния, добавил Вахтанг Кипшидзе.
В апреле Ксения Белоусова выложила в соцсетях видео с кальянной чашей из пасхального кулича. В отношении нее возбудили дело об оскорблении чувств верующих. 3 июля президиум Мосгорсуда назначил девушке 200 часов обязательных работ вместо трех лет колонии после апелляции защиты.
Уголовные дела по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) возбуждались в различных случаях. Например, в отношении жительницы Мурино, которая опубликовала фото кулича рядом с секс-игрушкой, или в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан, потушившего свечи в храме и ударившего прихожанку. В 2023 году 20-летний житель Канска предстал перед судом за оскорбление чувств верующих после того, как, находясь в нетрезвом состоянии у Свято-Троицкого кафедрального собора, зашел внутрь и начал нецензурно выражаться, танцевать и угрожать. Преступления по этой статье могут быть также связаны с возбуждением ненависти либо вражды, как в случае с Аленой Полынь, обвинявшейся в распространении призывов к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.
Русская православная церковь неоднократно выражала позицию по вопросам, связанным с религиозными символами и традиционными ценностями. Например, в 2025 году РПЦ не рекомендовала покупать куличи в упаковке со святынями, чтобы изображения религиозных символов не оказались «в непотребном месте». В 2026 году замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал возможную легализацию онлайн-казино в России, заявив, что это противоречит традиционным ценностям.
Ранее РПЦ поддерживала смягчение наказания для подсудимых, которые демонстрировали раскаяние. Например, Московский патриархат направил письмо в защиту музыканта Шарлота, обвиняемого в оскорблении чувств верующих, после того как он извинился перед патриархом Кириллом и всеми верующими. Аналогичное ходатайство РПЦ было принято во внимание в 2021 году в деле Алины Власкиной.