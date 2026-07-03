В РПЦ поддержали решение освободить приготовившую кальян на куличе москвичку

Российская православная церковь (РПЦ) приветствует решение суда освободить Ксению Белоусову, осужденную за приготовление кальяна на куличе. Об этом заявил замглавы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, представители РПЦ выступали в суде в поддержку девушки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Белоусова

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Ксения Белоусова

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

«Считаем, что российское правосудие проявило гуманизм, являющийся традиционной ценностью нашего общества, и приняло во внимание раскаяние Белоусовой, которая написала покаянное письмо в адрес нашей Церкви»,— сказал господин Кипшидзе изданию «Подъем». РПЦ ходатайствовала перед судом, чтобы Ксении Белоусовой назначили наказание с учетом ее раскаяния, добавил Вахтанг Кипшидзе.

В апреле Ксения Белоусова выложила в соцсетях видео с кальянной чашей из пасхального кулича. В отношении нее возбудили дело об оскорблении чувств верующих. 3 июля президиум Мосгорсуда назначил девушке 200 часов обязательных работ вместо трех лет колонии после апелляции защиты.