Культурно-образовательный комплекс в Ставрополе планируют достроить в 2027 году

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Ставрополе планируется завершить до конца 2027 года. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По его словам, готовность объекта, расположенного на улице Ивана Щипакина, составляет около 50%. Пятиэтажное здание общей площадью более 56 тыс. кв. м объединит концертный зал на 2,5 тыс. мест, малый театральный зал на 600 зрителей, музей, дворец бракосочетаний, книгохранилище и читальный зал.

Как отметил Владимир Владимиров, власти уже прорабатывают концепцию использования комплекса. Предполагается, что на его базе откроется филиал консерватории, будут размещены театральные мастерские, а также залы для занятий вокалом и хореографией.

Кроме того, рядом с комплексом планируется создать сквер, который станет частью единой прогулочной зоны, включающей Владимирскую площадь, исторический парк «Россия — Моя история» и сквер Героев России.

Валерий Климов