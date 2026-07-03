Суд не стал смягчать приговор Малику Гайсину по делу о растрате

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Ленинского суда Екатеринбурга бизнесмену Малику Гайсину. Он признан виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В апреле этого года его приговорили к 14 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года, а также штрафу в размере 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы будем оспаривать приговор дальше, пока не добьемся справедливого решения»,— сказала «Ъ-Урал» адвокат Малика Гайсина Оксана Зиновьева.

По версии следствия, Малик Гайсин выдал займы подконтрольным ему организациям, когда руководил заводом «Исеть» с 2016 по 2019 год. Средства были переведены ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ». Обвинение утверждает, что займы компании возвращать не собирались, а Малик Гайсин не провел претензионную работу по их возврату. Следствие утверждало, что полученные средства он выводил на счета подконтрольного банка «Вятич». Ущерб предприятию оценили в 385 млн руб.

Защитники Малика Гайсина настаивали, что оспаривание сделок имеет гражданско-правовой характер, а признаков преступления в самих договорах займа нет. Сторона защиты утверждает, что предприятие «Исеть» в результате действий Малика Гайсина не понесло убытков, а займы, которые предприятие предоставляло компаниям, были возвращены в полном объеме. Защита настаивала на недоказанности того, что Фирдаус Замалеев (был членом совета директоров завода «Исеть», «Уралбиофарм», банка «Вятич») был подконтролен Малику Гайсину, однако на этом факте строилось обвинение. Помимо этого, адвокаты обратили внимание на то, что состояние здоровья бизнесмена не позволяло ему полноценно участвовать в судебных заседаниях, а психолого-психиатрическая экспертиза, которую требовала защита, проведена не была.

Потерпевшая сторона — завод «Исеть» — и обвинитель заявили, что с выводами суда согласны, приговор они просили оставить в силе.

В последнем слове Малик Гайсин заявил, что его заключение под стражу нужно, чтобы «украсть его имущество». «Организованное преступное сообщество "Уралмаш" грабит сейчас мои предприятия. Сотни раз убивали меня, а я еще не умер до сих пор к их сожалению»,— сказал он.

У Малика Гайсина по искам Генпрокуратуры изъята значительная часть принадлежавшего ему имущества. В 2023 году в доход государства обратили акции ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», а также доли в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». В сентябре 2024 года был удовлетворен иск об изъятии акций завода «Исеть». В феврале 2026 года в доход государства обратили компании Малика Гайсина «Корона Тэхет» и «Индра-М», во владении которых находилось более 300 земельных участков стоимостью свыше 1 млрд руб.

Анна Капустина