Лагард допустила досрочный уход с поста главы ЕЦБ
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард не исключает, что может покинуть пост досрочно, чтобы поучаствовать в политическом процессе Франции. Об этом она заявила в интервью бельгийской газете Les Echos.
Кристин Лагард
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Госпожа Лагард напомнила, что ее полномочия истекают в октябре 2027 года. По ее словам, «капитан должен оставаться на борту» во время неспокойного периода в экономике. Однако она не исключила, что может сложить полномочия и досрочно, если ситуация в ЕС стабилизируется.
В таком случае Кристин Лагард могла бы заняться европейской политикой. «Я считаю, что голос европейских политиков должен быть услышан во французских президентских дебатах»,– сказала она. Вместе с этим глава ЕЦБ исключила личное участие в выборах или поддержку другого кандидата.
О планах Кристин Лагард досрочно покинуть пост главы ЕЦБ в феврале писала Financial Times. Источник газеты утверждали, что глава регулятора намерена сделать это до президентских выборов во Франции в апреле 2027 года: так новую кандидатуру могли бы утвердить президент Франции Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Сама госпожа Лагард отвергала эту информацию.
В феврале 2026 года издание Financial Times, ссылаясь на источники, сообщало о планах Кристин Лагард досрочно покинуть пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) до президентских выборов во Франции в апреле 2027 года. Это позволило бы президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который не имеет права баллотироваться на новый срок, и канцлеру Германии Фридриху Мерцу найти ей замену. Тогда Лагард опровергала эту информацию, а ЕЦБ заявлял, что она полностью сосредоточена на своей миссии.
Полномочия Кристин Лагард на посту председателя ЕЦБ официально истекают 31 октября 2027 года. Глава банка назначается Европейским советом на восемь лет без возможности повторного назначения. По данным Financial Times, уже за два года до истечения срока полномочий Лагард началась закулисная борьба за эту должность. Возможными кандидатами на пост главы ЕЦБ считались бывший глава Бундесбанка Йоахим Нагель и экс-глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот.