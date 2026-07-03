Лагард допустила досрочный уход с поста главы ЕЦБ

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард не исключает, что может покинуть пост досрочно, чтобы поучаствовать в политическом процессе Франции. Об этом она заявила в интервью бельгийской газете Les Echos.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристин Лагард

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Кристин Лагард

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Госпожа Лагард напомнила, что ее полномочия истекают в октябре 2027 года. По ее словам, «капитан должен оставаться на борту» во время неспокойного периода в экономике. Однако она не исключила, что может сложить полномочия и досрочно, если ситуация в ЕС стабилизируется.

В таком случае Кристин Лагард могла бы заняться европейской политикой. «Я считаю, что голос европейских политиков должен быть услышан во французских президентских дебатах»,– сказала она. Вместе с этим глава ЕЦБ исключила личное участие в выборах или поддержку другого кандидата.

О планах Кристин Лагард досрочно покинуть пост главы ЕЦБ в феврале писала Financial Times. Источник газеты утверждали, что глава регулятора намерена сделать это до президентских выборов во Франции в апреле 2027 года: так новую кандидатуру могли бы утвердить президент Франции Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Сама госпожа Лагард отвергала эту информацию.