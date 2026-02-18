FT: Кристин Лагард досрочно покинет пост главы ЕЦБ

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард планирует уйти в отставку до официального истечения срока полномочий в октябре 2027 года. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Как отмечается в публикации, госпожа Лагард хочет покинуть пост до президентских выборов во Франции в апреле 2027-го. Это позволит президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который не сможет баллотироваться на новый срок, и канцлеру Германии Фридриху Мерцу найти ей замену. Конкретной даты предполагаемого ухода главы ЕЦБ в отставку не сообщается.

«Председатель Лагард полностью сосредоточена на своей миссии и не приняла никакого решения относительно окончания своего срока полномочий»,— указано в официальном заявлении ЕЦБ для СМИ (цитата по Bloomberg).

В феврале 2025 года FT писала со ссылкой на источники, что двумя основными кандидатами на пост главы ЕЦБ после отставки Кристин Лагард считают бывшего главу Бундесбанка Йоахима Нагеля и экс-главу ЦБ Нидерландов Клааса Кнота. Официально срок полномочий госпожи Лагард на посту председателя ЕЦБ истечет 31 октября 2027 года. Главу банка назначает Европейский совет сроком на восемь лет без возможности повторного назначения.