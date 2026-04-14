Лагард заявила о намерении возглавлять ЕЦБ до 2027 года

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что не планирует досрочно покидать пост, несмотря на риски для экономики.

«Когда на горизонте появляются тучи, капитан не покидает корабль — и этот капитан не собирается покидать корабль, потому что я вижу тучи. Вы видите серьезные потрясения, сокращение поставок энергоресурсов, когда видите угрозы (экономическому.— “Ъ”) росту, риски ускорения инфляции — это все серьезные вопросы, на которые мы должны обратить внимание»,— сказала госпожа Лагард в интервью Bloomberg.

Срок полномочий главы ЕЦБ истекает в октябре 2027 года. В феврале Financial Times со ссылкой на источники писала, что Кристин Лагард может покинуть пост до завершения мандата.

Женщины с деньгами

Карнит Флуг стала первой в истории женщиной во главе Центрального банка Израиля

Карнит Флуг стала первой в истории женщиной во главе Центрального банка Израиля

Фото: Reuters / REUTERS/Ronen Zvulun

Джанет Йеллен сменит Бена Бернанке на посту руководителя ФРС США

Джанет Йеллен сменит Бена Бернанке на посту руководителя ФРС США

Фото: AP

Госдума поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой на пост главы Счетной палаты

Госдума поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой на пост главы Счетной палаты

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нгози Оконджо-Ивеала — глава Министерства финансов Нигерии

Нгози Оконджо-Ивеала — глава Министерства финансов Нигерии

Фото: Reuters

Кристин Лагард — директор-распорядитель Международного валютного фонда

Кристин Лагард — директор-распорядитель Международного валютного фонда

Фото: Reuters / Eric Vidal

Джилл Маркус — глава Центрального банка Южно-Африканской Республики

Джилл Маркус — глава Центрального банка Южно-Африканской Республики

Фото: AP

Эвелине Видмер&amp;#8209;Шлумпф — глава Федерального департамента финансов Швейцарии

Эвелине Видмер‑Шлумпф — глава Федерального департамента финансов Швейцарии

Фото: Reuters

Мерседес Марко дель Понт — президент Центрального банка Аргентины

Мерседес Марко дель Понт — президент Центрального банка Аргентины

Фото: Reuters

Пенелопа Ин-янь Вонг — глава Федерального министерства финансов и дерегулирования Австралии

Пенелопа Ин-янь Вонг — глава Федерального министерства финансов и дерегулирования Австралии

Фото: Сергей Карпов/Фото ИТАР-ТАСС

Ютта Паулийна Урпилайнен — министр финансов Финляндии

Ютта Паулийна Урпилайнен — министр финансов Финляндии

Фото: AP

