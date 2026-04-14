Лагард заявила о намерении возглавлять ЕЦБ до 2027 года

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что не планирует досрочно покидать пост, несмотря на риски для экономики.

«Когда на горизонте появляются тучи, капитан не покидает корабль — и этот капитан не собирается покидать корабль, потому что я вижу тучи. Вы видите серьезные потрясения, сокращение поставок энергоресурсов, когда видите угрозы (экономическому.— “Ъ”) росту, риски ускорения инфляции — это все серьезные вопросы, на которые мы должны обратить внимание»,— сказала госпожа Лагард в интервью Bloomberg.

Срок полномочий главы ЕЦБ истекает в октябре 2027 года. В феврале Financial Times со ссылкой на источники писала, что Кристин Лагард может покинуть пост до завершения мандата.