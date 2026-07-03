Интерпол опубликовал фото и имя подозреваемой во взрыве в Монако украинки
Интерпол по запросу Монако объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о взрыве в доме украинского бизнесмена Вадима Ермолаева 29 июня. Фото подозреваемой опубликовано в базе данных организации.
Фото: Interpol
По данным Интерпола, подозреваемая говорит на немецком языке. У нее темный цвет волос. Среди особых примет — татуировка на правой руке, предположительно, в виде змеи.
Подозреваемую заметили 3 июля в Германии, сообщает BFMTV со ссылкой на источник. По информации телеканала, при установке взрывного устройства женщина маскировалась под мужчину. Ее обнаружили на записях с камер видеонаблюдения рядом с домом Вадима Ермолаева.
Взрыв произошел вечером 29 июня в вестибюле дома на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла рядом с французской границей. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда в здание входили три человека. При взрыве пострадал сам Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын.
Подробнее о ходе расследования — в материале «Ъ» «В Монако теперь ищут женщину».
Расследование взрыва в Монако, изначально сфокусированное на поиске мужчины, изменилось после того, как следователи пришли к выводу, что за инцидентом стояла женщина, вероятно, гражданка Украины. Она была замечена на записях камер видеонаблюдения, где, предположительно, маскировалась под мужчину, чтобы изучить распорядок дня семьи и выбрать момент для нападения. Это первое в истории Монако покушение с использованием взрывного устройства, и оно связывает несколько стран, включая Украину, Германию, Францию, Кипр и Княжество Монако в единую цепочку событий.
Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который пострадал при взрыве, является уроженцем Украины, получил гражданство Кипра в 2019 году и с 2021 года постоянно проживает в Монако. В конце 2023 года украинские власти ввели против него персональные санкции. Французские СМИ, со ссылкой на источники, утверждают, что наиболее вероятной версией остается возможная причастность Службы безопасности Украины, которая, по мнению следствия, могла организовать взрыв как предупреждение, а не как попытку убийства. Однако официальных подтверждений этой версии пока нет.