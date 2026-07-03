Интерпол опубликовал фото и имя подозреваемой во взрыве в Монако украинки

Интерпол по запросу Монако объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о взрыве в доме украинского бизнесмена Вадима Ермолаева 29 июня. Фото подозреваемой опубликовано в базе данных организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Interpol Фото: Interpol

По данным Интерпола, подозреваемая говорит на немецком языке. У нее темный цвет волос. Среди особых примет — татуировка на правой руке, предположительно, в виде змеи.

Подозреваемую заметили 3 июля в Германии, сообщает BFMTV со ссылкой на источник. По информации телеканала, при установке взрывного устройства женщина маскировалась под мужчину. Ее обнаружили на записях с камер видеонаблюдения рядом с домом Вадима Ермолаева.

Взрыв произошел вечером 29 июня в вестибюле дома на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла рядом с французской границей. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда в здание входили три человека. При взрыве пострадал сам Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын.

Подробнее о ходе расследования — в материале «Ъ» «В Монако теперь ищут женщину».