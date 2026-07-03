Бывшего главу Росавиации Нерадько задержали по делу о мошенничестве

Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. Об этом стало известно из материалов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно карточке в базе Хорошевского суда Москвы, следствие ходатайствует об аресте бывшего чиновника по делу о мошенничестве в особо крупном размере. (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В прошлом году был задержан бывший заместитель господина Нерадько Сергей Тимошенко. По версии следствия, на посту вице-губернатора Брянской области он брал взятки от бизнесменов.

Господин Нерадько покинул Росавиацию в сентябре 2023 года после почти 14 лет руководства службой. Источники «Ъ» связывали отставку с его сложными отношениями с руководством Минтранса, усугубившимися высокой степенью независимости Росавиации, через которую проходил основной объем бюджетного финансирования отрасли. Другими причинами моги стать недостаточная готовность службы к развитию беспилотной отрасли, а также неспособность полноценно заменить Межгосударственный авиационный комитет в вопросах сертификации техники и расследования авиапроисшествий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра на вылет».