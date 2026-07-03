В США пришла экстремальная жара
На северо-востоке США, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне, а также в ряде других районов страны установилась экстремальная жара. Об этом пишут американские СМИ, включая CNN и CNBC. По прогнозам Национальной службы погоды (NWS), более 180 млн человек — около половины всего населения США — в ближайшие дни окажутся в зонах с «серьезным» и «экстремальным» уровнем опасности из-за жары.
СМИ сообщают, что над востоком США образовался «тепловой купол». Метеорологи ожидают, что в ближайшие дни во многих штатах температура днем будет достигать +35–38°C, а из-за высокого уровня влажности ощущаться они будут как 43–46°C. Ожидается, что в ближайшие дни могут быть побиты многие рекорды дневной и ночной температуры.
Сильная жара пришлась на период активных поездок и празднования Дня независимости — связанные с ним выходные продлятся с 3 по 5 июля. В Вашингтоне пройдут массовые мероприятия, тем более масштабные, что в этом году отмечают 250-летие создания США. NWS ожидает, что ощущаемая температура в Вашингтоне и Нью-Йорке 4 июля может достигать 46°C. Кроме того, продолжается чемпионат мира-2026 — вечером 3 июля в Майами пройдет матч 1/16 финала между Аргентиной и Кабо-Верде, ожидается, что температура в это время превысит 32°C.
На прошлой и текущей неделе с экстремальной жарой столкнулась Европа.
Как Европа справляется с климатической аномалией — в материале «Ъ».
Экстремальная жара в США является частью глобальной тенденции: по данным Всемирной метеорологической организации, начало июля 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений, а прошедшие воскресенье, понедельник и вторник (21-23 июля 2024 года, согласно Генсеку ООН) были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений. Рекордные температуры фиксируются не только в США, но и в Европе и Китае. Учёные Гарвардского университета и Университета Вашингтона прогнозируют, что к концу века периоды аномальной жары будут случаться в средних широтах в 3-10 раз чаще.
В США аномальная жара является самой распространённой причиной смертей, связанных с погодой. Президент Джо Байден в июле 2023 года объявил о новых мерах по защите населения от жары, включая инвестиции до $7 млн в Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) для улучшения прогнозирования погоды, а также усиление защиты трудовых прав работников. В июле 2023 года из-за жары и сильных гроз были отменены более 1,1 тыс. авиарейсов на Восточном побережье США.