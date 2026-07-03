В США пришла экстремальная жара

На северо-востоке США, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне, а также в ряде других районов страны установилась экстремальная жара. Об этом пишут американские СМИ, включая CNN и CNBC. По прогнозам Национальной службы погоды (NWS), более 180 млн человек — около половины всего населения США — в ближайшие дни окажутся в зонах с «серьезным» и «экстремальным» уровнем опасности из-за жары.

СМИ сообщают, что над востоком США образовался «тепловой купол». Метеорологи ожидают, что в ближайшие дни во многих штатах температура днем будет достигать +35–38°C, а из-за высокого уровня влажности ощущаться они будут как 43–46°C. Ожидается, что в ближайшие дни могут быть побиты многие рекорды дневной и ночной температуры.

Сильная жара пришлась на период активных поездок и празднования Дня независимости — связанные с ним выходные продлятся с 3 по 5 июля. В Вашингтоне пройдут массовые мероприятия, тем более масштабные, что в этом году отмечают 250-летие создания США. NWS ожидает, что ощущаемая температура в Вашингтоне и Нью-Йорке 4 июля может достигать 46°C. Кроме того, продолжается чемпионат мира-2026 — вечером 3 июля в Майами пройдет матч 1/16 финала между Аргентиной и Кабо-Верде, ожидается, что температура в это время превысит 32°C.

На прошлой и текущей неделе с экстремальной жарой столкнулась Европа.

Как Европа справляется с климатической аномалией — в материале «Ъ».

Яна Рождественская