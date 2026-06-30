Еврожара-2026

Этим летом около 150 млн человек в Европе столкнулись с температурами выше 35°C. Климатологи подчеркивают, что подобная жара в июне была бы практически невозможна 50 лет назад, и связывают это явление с изменением климата, которое делает волны тепла более частыми и интенсивными. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 июня в Европе зафиксировано более 1,3 тыс. смертей, связанных с высокими температурами. ВОЗ назвал тепловой стресс «тихим убийцей», отмечая, что европейские дома и школы не приспособлены к таким температурам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Париж, 24 июня

Фото: Christophe Ena / AP Париж, 24 июня

Фото: Christophe Ena / AP

Франция Франция стала одной из наиболее пострадавших от жары стран ЕС. 23 июня стал самым жарким днем с начала наблюдений в 1947 году — в коммуне Паллюо температура достигла 43,8°C. Минздрав Франции сообщил, что с 24 июня в стране из-за жары умерло около 1 тыс. человек. Многие из них — люди старше 65 лет, при этом число смертей на дому выросло на 40%. Как минимум 74 человека погибли от утопления. Большинство инцидентов произошло в неохраняемых водоемах (реки, озера, пруды). Участились случаи гибели детей, оставшихся в автомобилях. В Париже, где был введен максимальный, красный уровень погодной опасности продажу алкоголя ограничили определенными часами. При этом мэрия разрешила купание в канале Сен-Мартен, чем поспешили воспользоваться жители и гости столицы. В ряде регионов занятия в школах и колледжах были отменены, выпускные экзамены, запланированные на вторую половину дня, перенесли на утро. Спасательные службы и армию привели в повышенную готовность из-за риска пожаров. Работа некоторых музеев и общественных пространств, в частности Эйфелевой башни, была приостановлена, а часы работы Лувра сокращены. Один из округов Парижа разрешил людям младше 25 и старше 65 лет в дневные часы бесплатно посещать оборудованные кондиционерами кинотеатры. Также сообщалось об ажиотажном спросе на мел, который смешивают с водой и наносят на окна, чтобы снизить нагрев помещений. Франция 70% электроэнергии получает от АЭС, а экстремально высокие температуры привели к перегреву речной воды, используемой для охлаждения реакторов. При этом экологические нормы, запрещающие сброс слишком теплой воды из-за угрозы флоре и фауне, требуют от операторов АЭС снижать или полностью прекращать работу станций. В результате в стране были временно остановлены несколько реакторов. К концу июня средняя мощность атомной генерации во Франции упала до минимальных с октября 2025 года значений. Прямым следствием этих ограничений стал резкий скачок цен на электроэнергию и падение экспортного потенциала Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рим, 26 июня

Фото: Andrew Medichini / AP Рим, 26 июня

Фото: Andrew Medichini / AP

Италия Красный уровень объявлен в 18 городах Италии, включая Рим, Милан и Флоренцию. Жертвами тепловых ударов стали люди, работавшие на открытом воздухе, и бездомные. Пока официально подтверждена гибель пяти человек. Правительство ввело меры, позволяющие компаниям приостанавливать работу в экстремальную жару. Они могли получить государственные дотации на выплату сотрудникам за вынужденный простой. Знаменитая галерея Уффици во Флоренции ограничила продажу билетов, так как система кондиционирования не справлялась с наплывом посетителей в условиях экстремальной жары. Внутри музея температура составляла лишь 32°C, в то время как на улице могла достигать 38°C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лондон, 23 июня

Фото: Kin Cheung / AP Лондон, 23 июня

Фото: Kin Cheung / AP

Великобритания В Великобритании, в графстве Саффолк, столбик термометра поднялся до 37,3°C, этот показатель стал новым рекордом для июня, побив предыдущее достижение, державшееся 50 лет. В южной части Англии был объявлен красный уровень погодной опасности, впервые в истории он действовал три дня подряд. Жителям рекомендовали воздерживаться от поездок на поездах, а железнодорожные операторы отменяли рейсы, чтобы обеспечить безопасность движения на перегретых путях. Больницы переведены в режим повышенной готовности. Организаторам массовых мероприятий рекомендовано отменять или переносить их. Крупные университеты, включая Университетский колледж Лондона, отменили дни открытых дверей для абитуриентов, перенеся их в онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берлин, 28 июня

Фото: Maryam Majd / Reuters Берлин, 28 июня

Фото: Maryam Majd / Reuters

Германия Германия обновила национальный рекорд по температуре несколько раз подряд. 26 июня в местечке Меккерн-Древиц (Саксония-Анхальт) была зафиксирована температура 41,7°C, что превысило предыдущий рекорд в 41,3°C, установленный днем ранее в Саарбрюккене. Национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn рекомендовал ограничить ненужные поездки и предложил пассажирам бесплатную отмену билетов на выходные в качестве «жеста доброй воли» из-за экстремальной жары. На некоторых автомагистралях из-за жары деформировалось бетонное покрытие, образовались трещины, что привело к закрытию участка дороги. Из-за опасности для здоровья был отменен Гамбургский полумарафон. Сотрудникам почты Deutsche Post рекомендовали носить головные уборы и рубашки с длинными рукавами, а DHL Group разрешила заказывать из корпоративного каталога шорты-бермуды для работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брюссель, 25 июня

Фото: Omar Havana / AP Брюссель, 25 июня

Фото: Omar Havana / AP

Бельгия На период жары в некоторые городах были сняты с маршрутов старые пригородные поезда, не оборудованные кондиционерами. В брюссельском пригороде Тервюрен учащиеся сдавали экзамены внутри прохладной церкви. Местный пастор пошутил в социальных сетях: «Дети стараются изо всех сил, а Святой Дух делает все остальное». Резонансный эпизод произошел в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе — в одном из зданий сотрудникам срочно сообщили о принудительном отключении системы охлаждения на нижних этажах из-за перегрузки сети. При этом кондиционеры на верхних этажах, где находятся кабинеты председателя Урсулы фон дер Ляйен и комиссаров, продолжали работать. Это вызвало возмущение среди персонала, один из сотрудников назвал ситуацию «феодализмом», а другой — «позором». В здании Европарламента из-за резкого скачка энергопотребления система охлаждения вызывала кратковременные отключения электричества.

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Экономика и бизнес ЕС В Италии и Испании, экономики которых в значительной степени зависят от туризма и сельского хозяйства, основными последствиями стали сбои в транспортной инфраструктуре и угроза урожаю. Франция, Бельгия и Нидерланды столкнулись с серьезными проблемами в транспортной сфере. Железнодорожные операторы предупредили о риске перегрева и деформации путей и сократили количество поездов. По оценкам аналитиков Allianz Research, экстремальная жара превращается в «структурный экономический риск» для Европы. Потери ВВП ЕС при подобных природных катаклизмах могут достичь 0,5%, а к 2030 году общие потери наиболее пострадавших стран могут составить от 5% до 7% ВВП. Жара привела к резкому росту спроса на электроэнергию, цены на которую взлетели в некоторых странах. Средние дневные цены на электроэнергию в Венгрии выросли почти на 80% за неделю. Ожидаемо вырос спрос на климатическое оборудование. Главные бенефициары — производители кондиционеров, вентиляторов, других систем охлаждения. Больше всего пострадали от жары такие сектора, как строительство, производство, логистика и туризм. Потребители адаптировали свои траты к условиям жары, что привело к буму в определенных категориях. В частности, по данным NielsenIQ (NIQ), майская жара привела к росту продаж в британских супермаркетах на 6,3%. Самыми популярными категориями стали средства от загара, мороженое и замороженные продукты, готовые салаты и свежие соусы, безалкогольные напитки и пиво. Выросли продажи бассейнов и товаров для пляжного отдыха. Сервисы экспресс-доставки также показали рост, так как люди предпочитали не выходить из дома в жару.

Екатерина Наумова