Минобразования Дона: должность первого замминистра пока остается вакантной

Должность первого заместителя министра образования Ростовской области остается вакантной. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

3 июля в средствах массовой информации появилась информация о том, что Сергей Анищенков вновь вернется на пост первого замминистра минобразования региона. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что накануне должность освободилась после ухода с поста Игоря Малиночки.

Кадровые изменения в министерстве происходят с мая этого года. Тогда стало известно, что министром образования Ростовской области назначена Виктория Чернышова, бывший заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам.

Константин Соловьев