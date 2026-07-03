Транзит судов через Ормузский пролив вырос в четыре раза за неделю

Количество судов, которые ежедневно заходят в Ормузский пролив или покидают его, выросло более чем в четыре раза за последнюю неделю, пишет Financial Times (FT). По словам собеседников газеты на рынке коммерческого судоходства, компании стали больше полагаться на соблюдение условий временного перемирия США и Ирана.

До последних чисел июня через морской коридор ежедневно проходили не более двух судов. 1 июля Ормузский пролив пересекли уже восемь танкеров, следует из данных сервиса Signal, с которыми ознакомилась FT. Крупные судоходные компании Hapag-Lloyd и Maersk сообщили газете, что их суда также смогли покинуть пролив.

Всего за последние семь дней через Персидский залив транзитом прошли 258 судов, включая теневые рейсы. По данным аналитической компании Kpler, ежедневный показатель был не менее 20. В первые дни конфликта за неделю проходил в среднем 41 танкер.

Собеседники FT говорят, что владельцы судов после начала 60-дневного перемирия США и Ирана стали более уверены в том, что они смогут безопасно пройти через морской коридор. Кроме того, ставки фрахта для танкеров в начале июня упали с $500 тыс. до $294 тыс., что также указывает на рост числа готовых к транзиту через Ормузский пролив судов.

Почти сразу после начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале Тегеран заблокировал Ормузский пролив, через который тогда проходило около 20% мировых поставок нефти. Ежедневное количество проходящих через него судов резко упало со 130 до нескольких единиц.

Коммерческое судоходство через морской коридор начало постепенно восстанавливаться вскоре после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. 24 июня котировки нефти впервые вернулись к довоенному уровню.