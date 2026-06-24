Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 27 февраля
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE опускалась ниже $75 за баррель. Такой показатель зафиксировали впервые с 27 февраля.
По состоянию на 15:23 мск цена на фьючерсы Brentопустилась до $74,54. За день ее стоимость упала примерно на 3% относительно предыдущего закрытия. Августовские фьючерсы на нефть WTI на бирже NYMEX подешевели на 2,81%, до $71,13 за баррель.
Цены на нефть Brent начали расти в конце февраля после начала операции США и Израиля против Ирана. Республика заблокировала Ормузский пролив — морской коридор, по которому перевозят около 20% добываемой в мире нефти. Стоимость Brent постепенно снижается после того, как США и Иран возобновили переговоры и подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе.
Цены на нефть Brent ранее росли из-за нестабильности на Ближнем Востоке, в частности, после ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу из-за военного конфликта США и Израиля против Ирана. Тогда цена поднималась выше $119 за баррель. После сообщений о потенциальном соглашении между США и Ираном и открытии Ормузского пролива, аналитики прогнозировали снижение цен до менее $70 за баррель.
На цены нефти влияют не только геополитические факторы, но и политика крупных игроков рынка. Например, ранее на снижение цен влияли решения стран ОПЕК+ по увеличению добычи нефти. При этом существует риск того, что ОПЕК+ может вновь сократить добычу для стабилизации котировок, если цены опустятся слишком низко. В прошлом году ослабление спроса со стороны крупных экономик, таких как США и Китай, также приводило к падению цен.