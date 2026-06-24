Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 27 февраля

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE опускалась ниже $75 за баррель. Такой показатель зафиксировали впервые с 27 февраля.

По состоянию на 15:23 мск цена на фьючерсы Brentопустилась до $74,54. За день ее стоимость упала примерно на 3% относительно предыдущего закрытия. Августовские фьючерсы на нефть WTI на бирже NYMEX подешевели на 2,81%, до $71,13 за баррель.

Цены на нефть Brent начали расти в конце февраля после начала операции США и Израиля против Ирана. Республика заблокировала Ормузский пролив — морской коридор, по которому перевозят около 20% добываемой в мире нефти. Стоимость Brent постепенно снижается после того, как США и Иран возобновили переговоры и подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе.