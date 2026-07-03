Посол Мирошник: Россия за год вернула Украине тела более 20,3 тыс. военных
Россия при обменах за последний год вернула Украине более 20,3 тыс. тел военнослужащих ВСУ. С украинской стороны было возвращено в РФ 627 тел российских военнослужащих. Это реальная пропорция потерь на поле боя, «о которой нет желания говорить в Киеве и Брюсселе», рассказал на брифинге посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Дипломат добавил, что указанные данные служат реальными, неголословными подтверждениями масштабных потерь Украины. По его словам, Запад всеми способами стремится не допустить привлечения украинских властей к ответственности за преступления.
В последний раз Россия и Украина обменивались телами военнослужащих 18 июня. Тогда российской стороне вернули 33 тела, а украинская — получила 522 тела.
Передачи тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной являются регулярной практикой, осуществляемой при содействии Международного комитета Красного Креста. Эти обмены помогают семьям идентифицировать и захоронить погибших. На Стамбульских переговорах были достигнуты договорённости о нескольких этапах обменов телами, что свидетельствует о системном подходе к этому вопросу между сторонами конфликта.
За 2025 год Россия сообщала о передаче Украине более 11 тысяч тел, при этом получив значительно меньшее количество тел своих военнослужащих, например, 201 тело по состоянию на декабрь 2025 года. Эти данные, озвученные как российскими официальными лицами, так и представителями парламентской координационной группы по вопросам военной операции, подчеркивают неоднократные случаи диспропорции в количестве передаваемых тел.