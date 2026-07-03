Россия при обменах за последний год вернула Украине более 20,3 тыс. тел военнослужащих ВСУ. С украинской стороны было возвращено в РФ 627 тел российских военнослужащих. Это реальная пропорция потерь на поле боя, «о которой нет желания говорить в Киеве и Брюсселе», рассказал на брифинге посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат добавил, что указанные данные служат реальными, неголословными подтверждениями масштабных потерь Украины. По его словам, Запад всеми способами стремится не допустить привлечения украинских властей к ответственности за преступления.

В последний раз Россия и Украина обменивались телами военнослужащих 18 июня. Тогда российской стороне вернули 33 тела, а украинская — получила 522 тела.