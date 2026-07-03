У ставропольца конфисковали BMW стоимостью более 5 млн рублей за пьяную езду

Невинномысский городской суд признал 41-летнего местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ставрополья Фото: Пресс-служба прокуратуры Ставрополья

Как установил суд, в апреле 2026 года мужчина, ранее уже привлеченный к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Водителя остановили сотрудники ДПС.

Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб. и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Кроме того, автомобиль стоимостью более 5 млн руб., на котором было совершено преступление, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Как пояснил «Ъ-Кавказ» юрист Александр Харченко, возможность конфискации автомобиля предусмотрена не самой статьей 264.1 УК РФ, а положениями статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ о конфискации имущества.

«Многие ошибочно считают, что конфискация автомобиля — это дополнительное наказание. На самом деле это самостоятельная мера уголовно-правового характера, которая применяется одновременно с основным наказанием. Если суд установит, что транспортное средство принадлежит осужденному и использовалось при совершении преступления, оно может быть обращено в доход государства независимо от его стоимости», — отметил эксперт.

По словам Александра Харченко, процедура применяется только по решению суда после исследования всех обстоятельств дела. При этом суд должен установить, что автомобиль являлся орудием совершения преступления и находился в собственности осужденного. Если же транспортное средство принадлежит другому лицу, которое не знало и не могло знать о его использовании для совершения преступления, оснований для конфискации, как правило, не возникает.

«Высокая стоимость автомобиля не является препятствием для его изъятия. Закон не делает различий между машиной стоимостью в несколько сотен тысяч и несколькими миллионами рублей — решающее значение имеет факт использования принадлежащего виновному автомобиля при совершении преступления», — подчеркнул юрист.

Валерий Климов