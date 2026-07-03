В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погиб человек, семеро ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз. Ударам подверглись 10 округов. В результате ракетного обстрела в Белгороде погибла мирная жительница, еще одну пострадавшую доставили в городскую больницу № 2. Из-за атак беспилотников ранения получили шесть человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Украинская сторона произвела пять обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии. Всего российскими средствами ПВО уничтожено 106 беспилотников. Региональный оперативный штаб сообщил о пострадавших в результате атак БПЛА:

в селе Солдатское Ракитянского округа мирный житель получил ранения из-за удара дрона по грузовому автомобилю. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода;

в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при атаках беспилотников пострадали четверо мирных жителей и боец «Орлана». Один из раненых находится в тяжелом состоянии в областной клинической больнице. Остальные лечатся амбулаторно.

Также вчера в городской больнице №2 Белгорода оказали медицинскую помощь мирному жителю, который получил акубаротравму при детонации дрона 30 июня в хуторе Церковном Белгородского округа.

В результате ракетной атаки 3 июля на Белгород и Белгородский округ пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В некоторых муниципалитетах нарушена подача электричества и водоснабжения. В «Белоблводоканале» сообщили, что по состоянию на 10:00 в центральной и северной частях города воду при благоприятных условиях могут вернуть в течение двух часов, на Харгоре — в пределах четырех часов.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области погибли два человека, девять пострадали.

Главное о ракетной атаке на Белгород 3 июля — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова