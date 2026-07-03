В Белгороде до конца дня восстановят подачу воды и света после ракетного удара

Белгород и Белгородский округ 3 июля подверглись ракетной атаке. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. Энергетики работают над оперативным устранением последствий. Предполагается до конца дня восстановить подачу воды и света. Об этом рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Шуваев уточнил, что в результате атаки «есть сбития, но есть и прилеты». Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Белгороде погибла мирная жительница. Она получила осколочные ранения, когда находилась в машине, и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Есть также еще одна пострадавшая, которой сейчас оказывают необходимую помощь. Повреждены пять автомобилей.

«Все экстренные службы находятся на местах. Информация о других последствиях уточняется. Буду держать в курсе. Берегите себя и близких! Не игнорируйте сигналы оповещения, не пренебрегайте укрытиями»,— обратился к белгородцам Александр Шуваев.

По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, сейчас в областном центре временно не работают несколько светофоров. На местах присутствуют регулировщики.

UPD. По информации белгородского водоканала, в результате утреннего ракетного обстрела «без электроэнергии остается значительное количество объектов водоснабжения». По состоянию на 8:45 перебои с водой затронули практически все части города.

«Специалисты водоканала подключают объекты к резервным источникам питания скважины для наполнения резервуаров водой. Однако наполнение резервуаров занимает продолжительный срок. Как только уровень воды в них позволит, в работу будут запущены насосные станции»,— пояснили на предприятии.

Местных жителей просят «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и, по возможности, экономно расходовать воду».

Денис Данилов