Подачу воды в Белгороде могут возобновить через 2–4 часа

В Белгороде продолжается устранение последствий сегодняшнего ракетного удара. По данным «Белоблводоканала» на 10:00, в центре и северных районах «при благоприятном сценарии» могут возобновить подачу воды уже через два часа, на Харгоре — в пределах четырех часов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Ранее планировалось восстановить поставку ресурса «до конца дня».

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Глава региона добавил, что большую часть пригородного Белгородского округа запитали от резервных источников. Без воды остаются «до 3 тыс. абонентов». Аналогичное решение было принято по Ивнянскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Ракитянскому районам.

В мэрии Белгорода сообщили, что продолжается обследование вышедших из строя светофоров. Пока они не работают, на 40 основных перекрестках города дежурят 65 регулировщиков.

Белгород и Белгородский округ попали под ракетный обстрел ранним утром 3 июля. В результате погибла женщина, еще одна мирная жительница пострадала. На инфраструктурном объекте произошел пожар. Поврежден ряд энергообъектов, из-за чего в облцентре и округе возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Подробнее об устранении последствий ракетной атаки — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова