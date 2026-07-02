Два человека погибли и девять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки по Белгородской области нанесли 62 удара со стороны Украины. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате два мирных жителя погибли и девять пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В поселке Уразово Валуйского округа мужчина погиб из-за атаки дрона на автомобиль. Вследствие того же удара пострадали еще три человека. Один из них госпитализирован. В Вейделевском округе еще один мужчина погиб из-за атаки беспилотника по частному дому в селе Малакеево. Его супруга получила ранения, она продолжает лечение амбулаторно.

Еще пятеро пострадавших установлены в Борисовском, Волоконовском и Шебекинском округах. Двое из них проходят стационарное лечение.

Всего атакам ВСУ подверглись 16 округов. По ним шесть раз ударили с помощью артиллерии, авиации и РСЗО, также зафиксировано два сброса взрывных устройств с дронов. Расчеты ПВО и задействованные подразделения сбили и подавили 172 беспилотника.

Сутками ранее ВСУ нанесли 65 ударов по Белгородской области, в результате один мирный житель погиб и 14 пострадали.

Алина Морозова