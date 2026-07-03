Грузооборот Махачкалинского морпорта за полгода вырос в 1,5 раза

АО «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП) в январе—июне 2026 года перевалило 2,11 млн тонн грузов, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Основной вклад в рост грузооборота внесла перевалка наливных грузов, объем которой увеличился в 1,5 раза, до 1,57 млн тонн. Экспорт зерна вырос в 6,1 раза и достиг 221,7 тыс. тонн.

Объем перевалки сухих грузов составил 544,1 тыс. тонн, увеличившись на 45,9%. В том числе переработка цемента выросла на 2,1%, до 299,9 тыс. тонн. Как отметили в порту, рост обеспечен также за счет увеличения поставок зерна и появления новых грузовых номенклатур, включая лесоматериалы и муку.

За шесть месяцев через нефтеналивной терминал прошло 1,57 млн тонн нефти, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В то же время объем перевалки генеральных грузов снизился на 4,3%, до 322,4 тыс. тонн.

По итогам 2025 года грузооборот Махачкалинского морского торгового порта составил 3,22 млн тонн, увеличившись на 12,7%. В текущем году предприятие рассчитывает нарастить этот показатель еще на 25%.

Валерий Климов