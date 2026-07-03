В Ростовской области с начала 2026 года заблокировано 920 онлайн-аптек
В январе-июне 2026 года Росздравнадзора по Ростовской области выявил и заблокировал 920 сайтов, которые незаконно торговали препаратами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Нелегальные интернет-магазины незаконно продавали инсулин, препараты для разжижения крови, средства контрацепции, лекарства для улучшения потенции и средства для снижения веса.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с января по май 2026 года в регионе количество транзакций в категории «БАДы и здоровое питание» увеличилось на 46%, оборот — на 47%. Средний чек при этом остался практически на прежнем уровне, прибавив лишь 1% и составив более 8 тыс. руб.