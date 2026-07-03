Перебои с водой и светом возникли в Белгороде после ракетного удара ВСУ

В результате ракетных ударов ВСУ по инфраструктурным объектам в Белгороде фиксируют перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. Аварийные бригады в настоящее время занимаются устранением последствий атаки. Об этом утром 3 июля рассказал мэр города Валентин Демидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Прошу: будьте внимательны на дорогах. Временно не работают несколько светофоров. На местах — регулировщики ГАИ»,— обратился к белгородцам господин Демидов.

По информации главы города, осколками снарядов повреждены пять автомобилей. Как сообщал «Ъ-Черноземье», погибла мирная жительница. Мэр уточнил, что она получила осколочные ранения, когда находилась в машине, и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

UPD. По уточненной информации от врио губернатора Александра Шуваева, в результате атаки ранение также получила еще одна женщина. Ей оказывают необходимую помощь.

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах была объявлена сегодня в 5:58. Отбой поступил в 6:33. Кроме того, с 7:13 действует режим угрозы атаки БПЛА в Ракитянском округе.

Белгородский водоканал сегодня в 6:23 сообщил в мессенджере «Макс» об обесточивании ряда объектов водоснабжения в областном центре. Бригады были направлены на места для оценки ситуации и подключения резервной генерации.

«Все специалисты на рабочих местах для восстановления водоснабжения»,— подчеркнули на предприятии.

Денис Данилов