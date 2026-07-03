МАГАТЭ рассчитывает получить доступ к ядерным объектам Ирана в ближайшие недели

Международное агентство по атомной энергии рассчитывает получить доступ к ядерным объектам в Иране в ближайшие недели, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я надеюсь, что это произойдет в течение нескольких недель, не сильно позднее»,— сказал господин Гросси в интервью «РИА Новости». Он напомнил, что подписанный 18 июня меморандум Ирана и США предполагает заключение итогового соглашения за 60 дней.

«При этом время идет, так что осталось уже немного меньше. Поэтому я надеюсь, что если окончательное соглашение будет достигнуто в эти сроки, то появится возможность начать реальную работу, которая, конечно, будет включать доступ к этим объектам»,— добавил гендиректор МАГАТЭ.

Власти Ирана запретили МАГАТЭ доступ к ядерным объектам после вооруженного конфликта Исламской Республики и Израиля в июне 2025 года. До этого сотрудники агентства проводили в Иране инспекции для проверки использования ядерных объектов в мирных целях. Меморандум Вашингтона и Тегерана предполагает, что Иран будет обеднять обогащенный уран под надзором МАГАТЭ.

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