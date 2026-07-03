МАГАТЭ рассчитывает получить доступ к ядерным объектам Ирана в ближайшие недели
Международное агентство по атомной энергии рассчитывает получить доступ к ядерным объектам в Иране в ближайшие недели, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Я надеюсь, что это произойдет в течение нескольких недель, не сильно позднее»,— сказал господин Гросси в интервью «РИА Новости». Он напомнил, что подписанный 18 июня меморандум Ирана и США предполагает заключение итогового соглашения за 60 дней.
«При этом время идет, так что осталось уже немного меньше. Поэтому я надеюсь, что если окончательное соглашение будет достигнуто в эти сроки, то появится возможность начать реальную работу, которая, конечно, будет включать доступ к этим объектам»,— добавил гендиректор МАГАТЭ.
Власти Ирана запретили МАГАТЭ доступ к ядерным объектам после вооруженного конфликта Исламской Республики и Израиля в июне 2025 года. До этого сотрудники агентства проводили в Иране инспекции для проверки использования ядерных объектов в мирных целях. Меморандум Вашингтона и Тегерана предполагает, что Иран будет обеднять обогащенный уран под надзором МАГАТЭ.
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Возобновление доступа МАГАТЭ произошло после того, как в июне 2025 года США и Израиль нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. США заявляли, что ядерная программа Ирана уничтожена. В ответ Иран временно прекратил сотрудничество с МАГАТЭ, обвинив агентство в невыполнении обязательств и заявив, что взаимодействие приобретет другую форму, а запросы на инспекции будут рассматриваться Высшим советом национальной безопасности в каждом конкретном случае. Однако Иран настаивал на том, что его ядерная деятельность носит мирный характер. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в феврале 2026 года заявлял о готовности допустить инспекторов, чтобы доказать отсутствие военной составляющей в атомной программе, хотя ранее, в июле 2025 года, он издал указ о приостановке сотрудничества. США требовали, чтобы Иран раскрыл МАГАТЭ данные о состоянии разрушенных объектов и хранившегося там обогащенного урана. В меморандуме Ирана и США от 18 июня 2026 года оговаривалось, что ядерная активность, касающаяся объектов с ядерными материалами, будет контролироваться МАГАТЭ. При этом Тегеран отрицал, что брал на себя какие-либо обязательства по допуску инспекторов к поврежденным объектам, указывая, что это будет зависеть от переговорного процесса и практических действий со стороны США. Тем не менее, США пригрозили новыми решениями, если Иран откажется от инспекций МАГАТЭ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также отмечал, что агентство не зафиксировало изменений радиологической обстановки в Иране. До бомбардировок сотрудники МАГАТЭ продолжали вести инспекционную работу на объектах Ирана, не подвергшихся нападению.