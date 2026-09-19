«Город по сути — это концентрация людей, капиталов, идей и инфраструктуры»
Руслан Гончаров
Руководитель Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского НИУ ВШЭ, к. г. н.
Фото: из личного архива
Города не только выживут, но и останутся доминирующей формой пространственной организации в системе расселения. Альтернативы городу пока не придумано, и вряд ли она появится в ближайшие десятки лет. Это обусловлено прежде всего эффектом агломерации и снижением транзакционных издержек. Город по сути — это концентрация людей, капиталов, идей и инфраструктуры, исторически созданная для интенсификации социально-экономических взаимодействий между людьми. Высокая плотность населения позволяет поддерживать высокий уровень жизни и доступ к инфраструктурным благам — от медицины до чистой воды.
Пандемия и массовый переход на удаленную работу породили гипотезу о смерти городов и бегстве людей в сельскую местность. Но оказалось, что для создания инноваций и подготовки высококвалифицированных кадров необходим личный, физический контакт. Запрос на очную социализацию был недооценен. Сегодня мы наблюдаем постепенный отказ от полной удаленки, повышение интереса к очному образованию, сильное усложнение способов пользования услугами в городе. Как показывают исследования, повсеместная доставка не убила, к примеру, рестораны, а разнообразила пользовательский опыт и саму организацию бизнеса. Заказ еды из ресторана стал способом познакомиться с заведением, после чего часто следует осознанное очное посещение. Поездка в супермаркет теперь — не только покупка продуктов, но и досуг, определенная социализация. Как показывают исследования ВШЭ, растущий интерес к повышению квалификации — особенно по набирающим популярность рабочим специальностям — обусловлен в числе прочего и близостью образовательных центров: говорить о полном переходе образования в онлайн совершенно точно не приходится.
На горизонте полувека города будут меняться — и эта трансформация начинается уже сегодня. Успешный город должен будет стать более гибким, ведь запрос горожанина усложняется, и практики пользования городскими благами становятся более разнообразными. У каждого из нас формируется сложная совокупность цифровых и аналоговых привычек, в том числе обусловленных возможностями цифровизации. И город будущего должен соответствовать всем этим запросам. Я, однако, предостерег бы от увлечения образами футуристичного города с летающими автомобилями. Развитие города — это процесс адаптации существующей инфраструктуры к меняющимся демографическим, климатическим и экономическим вызовам. Город будущего — это не построенный с нуля технологичный мегаполис, а существующий город, претерпевший определенную трансформацию и оптимизацию. Фокус городского развития сместится с экстенсивного роста на управление развитием застроенных территорий, где эффективность использования земли и доступность услуг для горожан становится максимальной.
Основным отличием города будущего станет прежде всего полицентричность, под которой мы понимаем наличие большого числа локальных ядер в ткани города. Локальное ядро — это место концентрации объектов обслуживания: от медицинских центров до ресторанов. Высокая доступность локальных ядер делает жизнь горожанина комфортнее, так как снижает временные затраты на получение повседневных услуг. Наличие локального ядра делает саму территорию более привлекательной для нового бизнеса за счет уже существующего потока посетителей. В условиях дефицита свободной земли приоритетом останется ревитализация уже застроенных территорий: редевелопмент бывших промзон, гибкое изменение функций зданий — в том числе в целях формирования новых локальных ядер. Вторая отличительная черта города будущего — бесшовная интеграция цифровых технологий в повседневные практики горожан для повышения разнообразия способов пользования городом и экономии времени. Именно время становится ключевым исчерпаемым ресурсом жителя. Заказать доставку или прогуляться за частью продуктов в ближайший супермаркет? Подключиться к совещанию из парка или доехать до офиса и пообщаться лично? Прогуляться по парку или заказать беспилотное такси? Эти и другие ситуации создают бесконечный набор сценариев, и город должен быть готов к максимально быстрому удовлетворению возникающих запросов, в том числе с помощью цифровых решений. Многие из этих возможностей уже начинают интегрироваться в повседневную жизнь, и дальше этот процесс будет только усиливаться. Особое место займут решения, которые увеличат мобильность горожан.
Указанные процессы не должны привести к унификации городской среды. Будущее за обеспечением средового многообразия для удовлетворения запросов горожан с разными стилями жизни и различными ситуативными нуждами.
Наконец, город будущего должен быть адаптирован к изменениям климата и неблагоприятным природным явлениям. Это потребует перехода от «серой» (бетонной) инфраструктуры к «зелено-голубой»: созданию водно-зеленых каркасов, проницаемых для воды покрытий (в рамках так называемой концепции городов-губок) и увеличению площади природного ландшафта для снижения эффекта «теплового острова».