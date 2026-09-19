«Город был великим пространственным изобретением»
Александр Панин
Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова, к. г. н.
Фото: из личного архива
Будущее городов зависит от того, как меняется сама логика расселения. Ценность места все больше определяется качеством жизни, доступом к возможностям, связанностью с другими территориями и интенсивностью человеческих контактов. Важен уже не только город как точка на карте, а вся система мест, через которые проходит человеческая жизнь.
И здесь открывается особая возможность для России. Огромное пространство страны, разнообразие природных зон, историческая сеть городов и поселений могут стать основой новой пространственной модели. Расстояние из издержки постепенно превращается в ресурс выбора. Россия получает шанс создать распределенную систему жизни, где высокое качество среды сочетается с доступом к современным технологиям и возможностям. XX век заставлял человека ехать туда, где были сконцентрированы возможности. XXI век способен принести возможности туда, где человек выбирает жить.
В связи с этим меняется сам предмет градостроительства. Мы проектируем уже не отдельный город, а новое пространство жизни, распределенную сеть разных, живых и связанных мест, способную поддерживать множество человеческих траекторий. Главные качества этого пространства — связанность, разнообразие и контактность.
Город был великим пространственным изобретением человечества последних тысячелетий. Он дал человеку невиданную прежде концентрацию возможностей. Следующим великим пространственным изобретением может стать система, которая даст человеку свободу выбора этих возможностей в пространстве.
Именно здесь для России открывается исторический шанс. Страна, для которой огромность территории столетиями была одновременно источником силы и бременем расстояний, может превратить пространство в одно из своих главных преимуществ. Россия будущего может быть страной множества мест и множества жизненных траекторий, связанных в единое пространство возможностей. И возможно, главный результат этой пространственной революции будет измеряться совсем не километрами дорог, квадратными метрами жилья или размерами городов, а свободой человека выбирать, где и как прожить свою жизнь, оставаясь связанным с людьми, страной и миром.