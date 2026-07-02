ЦБ считает создание рейтинга компаний ипотечного страхования жизни правильным шагом

Наличие рэнкинга страховых компаний на рынке ипотечного страхования — шаг в правильном направлении, который позволит клиентам банков сделать более осознанный выбор при покупке полиса. Об этом в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил заместитель председателя Центробанка Михаил Мамута. Речь идет о создании рейтинга страховщиков, основанного на объемах их выплат по полисам ипотечного страхования жизни. Впервые такой список, в который вошли 16 отраслевых игроков, 2 июля опубликовал Сбербанк. Он отражает процент выплат страховой компании от общего числа заявленных событий по проданным полисам. В настоящий момент в рейтинге учитываются данные с 31 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Нам кажется, что история, связанная с публикацией рэнкинга по выплатам, хорошая сама по себе, она точно будет помогать человеку делать выбор, и мы ее поддерживаем»,— отметил Михаил Мамута в кулуарах мероприятия. По его словам, сами страховые компании будут реагировать на этот сигнал, а Центробанк готов помочь с точки зрения методологии расчетов рейтинга. При этом господин Мамута уверен, что публиковать его должен не регулятор, а профессиональное объединение участников страхового рынка — Всероссийский союз страховщиков, у которого есть необходимые полномочия и больше данных об объемах выплат.

Также представитель регулятора пояснил, что клиентам, которые покупают страховку не только для того, чтобы выполнить формальные требования банков при получении ипотеки для снижения ставки, данные о выполнении страховыми своих обязательств по полисам будут полезны. «Мы даем человеку как минимум возможность выбора. Я бы на это (рейтинг страховщиков.— “Ъ”) обязательно посмотрел. А сколько людей обратит на это внимание, вы увидите уже совсем скоро, потому что результаты публикации рейтинга страховщиков скажутся на коммерческих продажах. Наш интерес в том, чтобы люди обращали внимание на объемы выплат по полисам ипотечного страхования»,— подчеркнул он.

Сейчас, как отмечал Руслан Вестеровский, одной из серьезных проблем при ипотечном страховании является то, что люди выбирают полис исключительно по его стоимости, в то время как он должен восприниматься как инструмент финансовой защиты семьи.