Дело тюменского журналиста, обвиняемого в сексуальном насилии, поступило в суд

Уголовное дело главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова поступило в Ленинский районный суд. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. Напомним, журналиста обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сергей Суразаков — тюменский журналист. Ранее он сотрудничал с такими изданиями, как «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня». В 2013 году он возглавил «Тюменскую губернию». Входил в состав Общественной палаты региона и совета при УМВД по Тюмени. Был одним из лидеров Тюменской региональной патриотической организации «Путинцы».

Сергея Суразакова арестовали в августе 2025 года. Сам журналист заявлял, что считает дело заказным и связывает его со своей профессиональной деятельностью. По его словам, газета в последнее время публиковала материалы «о хищении земель лесного фонда РФ в СНТСН "Архитектор" с участием представителей судебной власти».

Полина Бабинцева