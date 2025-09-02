Главред «Тюменской губернии» Сергей Суразаков ответил на обвинения в педофилии

Главный редактор газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразаков, находящийся в СИЗО-1 Тюмени, прокомментировал обвинения в педофилии, объяснив причины, по которым против него возбудили уголовное дело. Как сообщил портал 72.ru, он назвал дело заказным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, он не совершал преступлений и не признает вину.

«Уголовное дело в отношении меня носит заказной характер с целью дискредитации личности и устранения от профессиональной деятельности в должности главного редактора газеты "Тюменская губерния", публиковавшей в последнее время материалы о хищении земель лесного фонда РФ в СНТСН "Архитектор" с участием представителей судебной власти»,— говорится в заявлении Сергея Суразакова.

Журналист выразил недоумение по поводу отказа следствия в удовлетворении ходатайств о дополнительных вопросах к экспертизе и очных ставках. Суразаков отметил, что суд отказывает в изменении меры пресечения, что вызывает у него вопросы о справедливости расследования.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Сергея Суразакова арестовали и поместили в СИЗО-1 Тюмени. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

«Тюменская губерния» является газетой партии «Справедливая Россия». В редакции газеты сообщили, что исполняющей обязанности главного редактора назначена Ольга Радутная.

Полина Бабинцева