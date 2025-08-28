Арестован главный редактор «Тюменской губернии» Сергей Суразаков

Главный редактор газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразаков был арестован и помещен в СИЗО-1 Тюмени. Об этом сообщил портал 72.ru. Информацию о задержании подтвердила супруга журналиста.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, суть предъявленных обвинений пока не раскрывается. По словам супруги Суразакова, он не согласен с обвинениями, и родные не верят в его вину.

В редакции «Тюменской губернии» от комментариев по делу отказались, заявив, что комментируют только деятельность издания. Исполняющей обязанности главного редактора назначена Ольга Радутная.

Сергей Суразаков — известный тюменский журналист. Ранее он сотрудничал с такими изданиях, как «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня». В 2013 году он возглавил «Тюменскую губернию». Входил в состав Общественной палаты региона и совета по УМВД по Тюмени. Был одним из лидеров Тюменской региональной патриотической организации «Путинцы».

Полина Бабинцева