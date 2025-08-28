Тюменского журналиста Суразакова обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Главный редактор газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразаков обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Информацию об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Фото: соцсети Сергея Суразакова Главный редактор газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразаков

Фото: соцсети Сергея Суразакова

По решению Ленинского райсуда Тюмени журналист будет находиться в СИЗО до 30 сентября 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

О его задержании стало известно сегодня. В редакции «Тюменской губернии» сообщили, что исполняющей обязанности главного редактора назначена Ольга Радутная. Сергей Суразаков сотрудничал с изданиями «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня».

В 2013 году он возглавил «Тюменскую губернию». Журналист входил в состав Общественной палаты региона и совета при УМВД по Тюмени. Был одним из лидеров Тюменской региональной патриотической организации «Путинцы».

Мария Игнатова